صرف 49.7 مليار جنيه لـ1595 شركة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت الدكتورة أمانى الوصال، الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، إنه تم صرف 49.7 مليار جنيه لـ1595 شركة من خلال مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات:“بلغ الإجمالى المنصرف للشركات السالبة (تم سداد مديونياتها) نحو 2.1 مليار جنيه”.

وأوضحت أن إجمالى المنصرف من خلال موازنة الصندوق منذ بدء تسديد المستحقات المتأخرة خلال العام المالى 2019-2020 بلغ 5.7 مليار جنيه، بينما فى العام 2020-2021 بلغ الإجمالى 3.9 مليار جنيه، وفى عام 2021-2022 بلغ 2.5 مليار جنيه، أما فى العام 2022-2023 وصل إلى 1.1 مليار جنيه.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أمانى الوصال، الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الحكومة تحرص على دفع الخطوات التى تتم فى إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته، لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات فى القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الصناعة إلى أنه كانت هناك بعض الشكاوى من طول إجراءات صرف قيم أعباء الصادرات، إلا أنه تم بذل جهود فى سبيل تبسيط تلك الإجراءات، وفى غضون مطلع العام الجديد، اعتبارا من أول يناير المقبل سيتم ميكنة هذا الملف بصورة كلية تماما.

وأوضح الوزير أن هناك توسعا فى آلية المقاصة، سواء من الضرائب أو أى مستحقات للدولة لدى الشركات المصدرة، ولوحظ أن هناك إقبالا من جانب الشركات فى هذا الصدد.

وقال نائب وزير المالية، إن شركة“إى فاينانس” انتهت من جميع الإجراءات المتعلقة بميكنة منظومة رد الأعباء التصديرية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم قريبا إطلاق هذه المنظومة، وهو ما سيُسهم فى الإسراع ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وكذا إنهاء المقاصة المستحقة للدولة عن المصدرين.