صرف 49.7 مليار جنيه لـ1595 شركة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت الدكتورة أمانى الوصال، الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، إنه تم صرف 49.7 مليار جنيه لـ1595 شركة من خلال مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين.
وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات:“بلغ الإجمالى المنصرف للشركات السالبة (تم سداد مديونياتها) نحو 2.1 مليار جنيه”.
وأوضحت أن إجمالى المنصرف من خلال موازنة الصندوق منذ بدء تسديد المستحقات المتأخرة خلال العام المالى 2019-2020 بلغ 5.7 مليار جنيه، بينما فى العام 2020-2021 بلغ الإجمالى 3.9 مليار جنيه، وفى عام 2021-2022 بلغ 2.5 مليار جنيه، أما فى العام 2022-2023 وصل إلى 1.1 مليار جنيه.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أمانى الوصال، الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الحكومة تحرص على دفع الخطوات التى تتم فى إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته، لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات فى القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الصناعة إلى أنه كانت هناك بعض الشكاوى من طول إجراءات صرف قيم أعباء الصادرات، إلا أنه تم بذل جهود فى سبيل تبسيط تلك الإجراءات، وفى غضون مطلع العام الجديد، اعتبارا من أول يناير المقبل سيتم ميكنة هذا الملف بصورة كلية تماما.
وأوضح الوزير أن هناك توسعا فى آلية المقاصة، سواء من الضرائب أو أى مستحقات للدولة لدى الشركات المصدرة، ولوحظ أن هناك إقبالا من جانب الشركات فى هذا الصدد.
وقال نائب وزير المالية، إن شركة“إى فاينانس” انتهت من جميع الإجراءات المتعلقة بميكنة منظومة رد الأعباء التصديرية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم قريبا إطلاق هذه المنظومة، وهو ما سيُسهم فى الإسراع ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وكذا إنهاء المقاصة المستحقة للدولة عن المصدرين.
MENAFN30102023000202011048ID1107336443
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.