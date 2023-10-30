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طلبات مارت تستهدف الوصول بعدد فروعها إلى 45 فرعًا خلال 2024

10/30/2023 2:04:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محمد سكينة، المدير العام لشركة“طلبات مارت مصر”، إن الشركة لديها حاليًا 37 فرعا فى 9 محافظات، وتستهدف الوصول إلى 45 فرعا بحلول منتصف العام المقبل.

وأضاف سكينة، أن الفرع يوجد به نحو 7 آلاف منتج وقائم على التكنولوجيا بنسبة 100%، ومساحة المخزن الرئيسي تصل إلى 5 آلاف متر مربع.

وأشار إلى أن 70% من الموردين للفروع والبالغ عددهم 280 موردا من الشركات المتوسطة والصغيرة.

وتابع سكينة:“نعمل فى الفروع لمدة 3 ورديات، ومتوسط عدد الموظفين فى الفرع 12 موظفا؛ وعدد الطيارين يبلغ 14 ألف طيار حاليا”.

وقال إن شركة“طلبات مارت مصر” بدأت تحقيق أرباح منذ مارس 2023، وأكثر من 60% من العملاء يجرون عمليات شراء بشكل شهرى.

وكانت شركة“طلبات” قد أطلقت فى مارس 2021 خدمة“طلبات مارت”، والتى تضم متاجر افتراضية.

وتعمل المتاجر المظلمة والتى تُعرف أيضًا باسم المتاجر الافتراضية أو المتاجر المخصصة للتوصيل فقط ولا تستقبل عملاء بالفروع، على توصيل منتجات البقالة إلى العملاء فى أقل من 30 دقيقة.

كتبت: إشراق صلاح الدين

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