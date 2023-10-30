طلبات مارت تستهدف الوصول بعدد فروعها إلى 45 فرعًا خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد سكينة، المدير العام لشركة“طلبات مارت مصر”، إن الشركة لديها حاليًا 37 فرعا فى 9 محافظات، وتستهدف الوصول إلى 45 فرعا بحلول منتصف العام المقبل.
وأضاف سكينة، أن الفرع يوجد به نحو 7 آلاف منتج وقائم على التكنولوجيا بنسبة 100%، ومساحة المخزن الرئيسي تصل إلى 5 آلاف متر مربع.
وأشار إلى أن 70% من الموردين للفروع والبالغ عددهم 280 موردا من الشركات المتوسطة والصغيرة.
وتابع سكينة:“نعمل فى الفروع لمدة 3 ورديات، ومتوسط عدد الموظفين فى الفرع 12 موظفا؛ وعدد الطيارين يبلغ 14 ألف طيار حاليا”.
وقال إن شركة“طلبات مارت مصر” بدأت تحقيق أرباح منذ مارس 2023، وأكثر من 60% من العملاء يجرون عمليات شراء بشكل شهرى.
وكانت شركة“طلبات” قد أطلقت فى مارس 2021 خدمة“طلبات مارت”، والتى تضم متاجر افتراضية.
وتعمل المتاجر المظلمة والتى تُعرف أيضًا باسم المتاجر الافتراضية أو المتاجر المخصصة للتوصيل فقط ولا تستقبل عملاء بالفروع، على توصيل منتجات البقالة إلى العملاء فى أقل من 30 دقيقة.
كتبت: إشراق صلاح الدين
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