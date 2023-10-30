الطيران: القيادة السياسية حريصة على تعميق التعاون مع جميع الدول الأفريقية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزيرالطيران المدني محمد عباس حلمي اليوم حرص القيادة السياسية على تعميق أواصر التعاون مع جميع دول القارة الأفريقية ؛ بما يعزز الدور الريادي والإقليمي الذي تقوم به مصر والذي يهدف إلى فتح مزيد من جسور التقارب ويحقق محاور التنمية لجميع الأشقاء الأفارقة.
وقال وزيرالطيران المدني ، خلال لقائه اليوم مع صادق سيلا سفير سيراليون والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،“إن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها دعم وتوسيع آفاق التعاون في مجال التدريب ونقل الخبرات المصرية وتقديم كافة سبل الدعم في مجال صناعة النقل الجوي بما يحقق الاندماج القاري لجميع الدول الأفريقية” .. مؤكدا على أهمية تنمية علاقات التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف أنشطة النقل الجوي.
وبحث الجانبان ، خلال اللقاء ، أوجه التنسيق والتعاون الفعال في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي جاء من بينها مناقشة إمكانية تحديث بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتسيير رحلات جوية ورحلات شحن جوى بين مصر وسيراليون بالإضافة إلى دراسة تفعيل اتفاقية ثنائية في مجال التدريب مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بهدف تدريب الأشقاء الأفارقة على أحدث النظم والبرامج التدريبية المتطورة في مختلف تخصصات الطيران المدني.
ومن جانبه .. أكد سفير سيراليون على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ضوء حرص بلاده على إيجاد تنسيق دائم مع مصر في العديد من المجالات من بينها مجال الطيران المدني..مشيرًا إلى قوة العلاقات التاريخية والثقافية المتميزة التي تربط البلدين..مثمنًا الجهود والمساعي الداعمة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل تنمية العلاقات الدولية خاصة مع الدول الأفريقية.
وأشاد بالطفرة التنموية وغير المسبوقة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة لاسيما الجهود الفعالة والتنموية التي يحققها قطاع الطيران المدني في مختلف المجالات والتي ستسهم بدورها في جذب مزيد من التعاون والاستثمارات الواعدة لصالح البلدين.
أ ش أ
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