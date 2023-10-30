الطيران: القيادة السياسية حريصة على تعميق التعاون مع جميع الدول الأفريقية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزيرالطيران المدني محمد عباس حلمي اليوم حرص القيادة السياسية على تعميق أواصر التعاون مع جميع دول القارة الأفريقية ؛ بما يعزز الدور الريادي والإقليمي الذي تقوم به مصر والذي يهدف إلى فتح مزيد من جسور التقارب ويحقق محاور التنمية لجميع الأشقاء الأفارقة.

وقال وزيرالطيران المدني ، خلال لقائه اليوم مع صادق سيلا سفير سيراليون والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،“إن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها دعم وتوسيع آفاق التعاون في مجال التدريب ونقل الخبرات المصرية وتقديم كافة سبل الدعم في مجال صناعة النقل الجوي بما يحقق الاندماج القاري لجميع الدول الأفريقية” .. مؤكدا على أهمية تنمية علاقات التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف أنشطة النقل الجوي.

وبحث الجانبان ، خلال اللقاء ، أوجه التنسيق والتعاون الفعال في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي جاء من بينها مناقشة إمكانية تحديث بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتسيير رحلات جوية ورحلات شحن جوى بين مصر وسيراليون بالإضافة إلى دراسة تفعيل اتفاقية ثنائية في مجال التدريب مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بهدف تدريب الأشقاء الأفارقة على أحدث النظم والبرامج التدريبية المتطورة في مختلف تخصصات الطيران المدني.

ومن جانبه .. أكد سفير سيراليون على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ضوء حرص بلاده على إيجاد تنسيق دائم مع مصر في العديد من المجالات من بينها مجال الطيران المدني..مشيرًا إلى قوة العلاقات التاريخية والثقافية المتميزة التي تربط البلدين..مثمنًا الجهود والمساعي الداعمة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل تنمية العلاقات الدولية خاصة مع الدول الأفريقية.

وأشاد بالطفرة التنموية وغير المسبوقة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة لاسيما الجهود الفعالة والتنموية التي يحققها قطاع الطيران المدني في مختلف المجالات والتي ستسهم بدورها في جذب مزيد من التعاون والاستثمارات الواعدة لصالح البلدين.





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