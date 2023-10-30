الإسكان تتعاون مع كوريا لتحويل بدر إلى مدينة ذكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقد الدكتور عبدالخالق إبرهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعاً مع سانج ووك لى، نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة كايند الكورية للبنية التحتية والتنمية الحضرية فى الخارج، وذلك لبحث التعاون المشترك، ومقترح الخطة الرئيسية لتحويل مدينة بدر إلى مدينة ذكية.
وقال إبراهيم، إن إنشاء المدن الذكية يأتى ضمن استراتيجية وزارة الإسكان لإنشاء المدن المستدامة، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات فى هذا المجال، وخطة تطوير العمران المصرى، والتى تتضمن محورين أساسيين هما تطوير العمران القائم ورفع كفاءته، وبناء المدن الجديدة على أحدث النظم العالمية.
وجدد التأكيد على ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع الجانب الكورى فيما يتعلق بتنفيذ خطة تحويل مدينة بدر إلى مدينة ذكية، وتحديد الهدف الأساسى للمشروع من خلال فهم وضع المدينة الحالى واحتياجاتها الفعلية، مؤكداً فى هذا الصدد ضرورة أن يسهم المشروع فى تطوير المدينة وتحقيق جودة حياة للمواطن المصرى من خلال حل المشكلات باستخدام أحدث التكنولوجيات، كما أنه على المستوى القومى هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بالتحول الرقمى وإنشاء المدن الجديدة الذكية، وهذا المشروع سيفيد فى تنفيذ استراتيجية المدن الذكية.
وأشار إلى أن مدينة بدر هى أقرب المدن للعاصمة الإدارية، بجانب أنها تضم مشروع سكن العاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية، التى تعد من مدن الجيل الرابع الذكية، لذا أصبح من الطبيعى أن يكون هؤلاء العاملين الأولى فى الحصول على الخدمات الذكية المتطورة بمدينة بدر.
وقام سانج ووك لى، نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة كايند الكورية للبنية التحتية والتنمية الحضرية فى الخارج، بالتعريف بمؤسسة كايند المسئولة عن تطوير المدن بالخارج ودعم الاستثمار بها وأهمية فكر شراكة القطاع الخاص مع الحكومات فى تنفيذ المشروعات، متمنياً تحقيق الاستفادة من خبرات المؤسسة بشكل خاص وكوريا بشكل عام للجانب المصرى لمعرفة افضل الحلول للتطوير مما يؤدى فى النهاية إلى مشروع ناجح والنقاش الدائم للوصول إلى حلول مناسبة وتجاوز التحديات.
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