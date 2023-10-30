الإسكان تتعاون مع كوريا لتحويل بدر إلى مدينة ذكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور عبدالخالق إبرهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعاً مع سانج ووك لى، نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة كايند الكورية للبنية التحتية والتنمية الحضرية فى الخارج، وذلك لبحث التعاون المشترك، ومقترح الخطة الرئيسية لتحويل مدينة بدر إلى مدينة ذكية.

وقال إبراهيم، إن إنشاء المدن الذكية يأتى ضمن استراتيجية وزارة الإسكان لإنشاء المدن المستدامة، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات فى هذا المجال، وخطة تطوير العمران المصرى، والتى تتضمن محورين أساسيين هما تطوير العمران القائم ورفع كفاءته، وبناء المدن الجديدة على أحدث النظم العالمية.

وجدد التأكيد على ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع الجانب الكورى فيما يتعلق بتنفيذ خطة تحويل مدينة بدر إلى مدينة ذكية، وتحديد الهدف الأساسى للمشروع من خلال فهم وضع المدينة الحالى واحتياجاتها الفعلية، مؤكداً فى هذا الصدد ضرورة أن يسهم المشروع فى تطوير المدينة وتحقيق جودة حياة للمواطن المصرى من خلال حل المشكلات باستخدام أحدث التكنولوجيات، كما أنه على المستوى القومى هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بالتحول الرقمى وإنشاء المدن الجديدة الذكية، وهذا المشروع سيفيد فى تنفيذ استراتيجية المدن الذكية.

وأشار إلى أن مدينة بدر هى أقرب المدن للعاصمة الإدارية، بجانب أنها تضم مشروع سكن العاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية، التى تعد من مدن الجيل الرابع الذكية، لذا أصبح من الطبيعى أن يكون هؤلاء العاملين الأولى فى الحصول على الخدمات الذكية المتطورة بمدينة بدر.

وقام سانج ووك لى، نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة كايند الكورية للبنية التحتية والتنمية الحضرية فى الخارج، بالتعريف بمؤسسة كايند المسئولة عن تطوير المدن بالخارج ودعم الاستثمار بها وأهمية فكر شراكة القطاع الخاص مع الحكومات فى تنفيذ المشروعات، متمنياً تحقيق الاستفادة من خبرات المؤسسة بشكل خاص وكوريا بشكل عام للجانب المصرى لمعرفة افضل الحلول للتطوير مما يؤدى فى النهاية إلى مشروع ناجح والنقاش الدائم للوصول إلى حلول مناسبة وتجاوز التحديات.