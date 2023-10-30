مؤتمر“النقد السينمائي” ينطلق في الرياض.. في نوفمبر

الرياض – أصداف نيوز:

تُنظّم هيئة الأفلام ، مؤتمر النقد السينمائي تحت شعار“ما وراء الإطار”، والذي يعنى بالتعريف بالنقد السينمائي ومفاهيمه وتطبيقاته، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 14 نوفمبر المقبل في مدينة الرياض.

ويجمع المتخصصين والمهتمين في مجال النقد السينمائي وثقافة الفيلم، لتبادل الخبرات، وتعزيز المشاركة الوطنية والإقليمية والدولية في الحوارات المتعلقة بهذا الحقل المهم في صناعة السينما.

وينتظر أن يناقش المؤتمر السينما من جوانبها ومفاهيمها الأوسع، ليتوج جهود هيئة الأفلام في خلق مساحة للتبادل الثقافي بين النقاد المتخصصين، والأدباء، وهواة السينما ومحبيها، لتمكينهم من مناقشة ومعالجة قضايا النقد السينمائي من خلال عدة مقاربات وعناوين.

ويتضمن المؤتمر حواراتٍ مباشرة على خشبة المسرح بين أسماءٍ لامعةٍ في مجالي النقد والإنتاج السينمائي، ومنهم المخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيلهو، إضافةً إلى الجلسات الحوارية التي سيتحدث فيها مجموعة من الخُبراء بمختلف الموضوعات، ومن أبرزها جلسة للمخرج يُسري نصر الله للحديث عن:“الارتباط بين صناعة الأفلام والنقد السينمائي”، بينما يقدم أستاذ الأدب الإنجليزي الدكتور سعد البازعي مقاربة نقدية بين السينما وبين الرواية، مستعرضاً فيها مفاهيم تجاوز الوهم في كلا الفنين، بالإضافة إلى الدورات الاحترافية، ومن أبرزها دورة للناقدة الهندية شوبرا جوبتا التي ستستعرض فيها النقد السينمائي بوصفهِ مهنة.