مؤتمر“النقد السينمائي” ينطلق في الرياض.. في نوفمبر

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
تُنظّم هيئة الأفلام ، مؤتمر النقد السينمائي تحت شعار“ما وراء الإطار”، والذي يعنى بالتعريف بالنقد السينمائي ومفاهيمه وتطبيقاته، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 14 نوفمبر المقبل في مدينة الرياض.
ويجمع المتخصصين والمهتمين في مجال النقد السينمائي وثقافة الفيلم، لتبادل الخبرات، وتعزيز المشاركة الوطنية والإقليمية والدولية في الحوارات المتعلقة بهذا الحقل المهم في صناعة السينما.
وينتظر أن يناقش المؤتمر السينما من جوانبها ومفاهيمها الأوسع، ليتوج جهود هيئة الأفلام في خلق مساحة للتبادل الثقافي بين النقاد المتخصصين، والأدباء، وهواة السينما ومحبيها، لتمكينهم من مناقشة ومعالجة قضايا النقد السينمائي من خلال عدة مقاربات وعناوين.
ويتضمن المؤتمر حواراتٍ مباشرة على خشبة المسرح بين أسماءٍ لامعةٍ في مجالي النقد والإنتاج السينمائي، ومنهم المخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيلهو، إضافةً إلى الجلسات الحوارية التي سيتحدث فيها مجموعة من الخُبراء بمختلف الموضوعات، ومن أبرزها جلسة للمخرج يُسري نصر الله للحديث عن:“الارتباط بين صناعة الأفلام والنقد السينمائي”، بينما يقدم أستاذ الأدب الإنجليزي الدكتور سعد البازعي مقاربة نقدية بين السينما وبين الرواية، مستعرضاً فيها مفاهيم تجاوز الوهم في كلا الفنين، بالإضافة إلى الدورات الاحترافية، ومن أبرزها دورة للناقدة الهندية شوبرا جوبتا التي ستستعرض فيها النقد السينمائي بوصفهِ مهنة.
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