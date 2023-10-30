بوليفارد سيتي يستضيف نادي مايك تايسون ومتحف الأساطير ومقهى لاليجا

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- Asdaf News)
الرياض- أصداف نيوز:
شهد موسم الرياض 2023 في منطقة بوليفارد سيتي ، افتتاح نادي مايك تايسون للملاكمة، وهو نادٍ يختص برياضة الملاكمة في المملكة, وأقيم بالشراكة مع البطل العالمي مايك تايسون، حيث يحتوي على أول صالة ألعاب رياضية تقوم بتطوير وتدريب المهتمين بالملاكمة بمساعدة نخبة من المدربين، وسيتم التدريب بأساليب مايك تايسون في الملاكمة، كما يتم من خلال النادي تأهيل المشاركين في البطولات المحلية والدولية لرياضة الملاكمة.
وفي السياق نفسه، افتُتح في المنطقة أيضًا متحف الأساطير، بحضور عدد من نجوم كرة القدم في العالم , وهو أحد الخيارات الترفيهية الجديدة في موسم هذا العام، إذ يضم تقنيات تفاعلية خاصة بكرة القدم، تتيح للجماهير الرياضية معايشة أهم اللحظات في تاريخ أقوى الدوريات العالمية، ومشاهدة أكبر مجموعة متكاملة من الكرات النادرة التي تمثل شواهد تاريخية مهمة في كرة القدم.
كما شملت الفعاليات افتتاح مقهى لاليجا 29، الذي يقدّم تجربةً ممتعة تمزج بين القهوة والرياضة، وعددًا من المذاقات العالمية، إضافة إلى تجارب الرياضات الإلكترونية، ومشاهدة البطولات الرياضية الكبرى بأحدث التقنيات العالمية.
ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار“Big Time”، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة العديد من الفعاليات الترفيهية الفريدة.
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