بوليفارد سيتي يستضيف نادي مايك تايسون ومتحف الأساطير ومقهى لاليجا

الرياض- أصداف نيوز:

شهد موسم الرياض 2023 في منطقة بوليفارد سيتي ، افتتاح نادي مايك تايسون للملاكمة، وهو نادٍ يختص برياضة الملاكمة في المملكة, وأقيم بالشراكة مع البطل العالمي مايك تايسون، حيث يحتوي على أول صالة ألعاب رياضية تقوم بتطوير وتدريب المهتمين بالملاكمة بمساعدة نخبة من المدربين، وسيتم التدريب بأساليب مايك تايسون في الملاكمة، كما يتم من خلال النادي تأهيل المشاركين في البطولات المحلية والدولية لرياضة الملاكمة.

وفي السياق نفسه، افتُتح في المنطقة أيضًا متحف الأساطير، بحضور عدد من نجوم كرة القدم في العالم , وهو أحد الخيارات الترفيهية الجديدة في موسم هذا العام، إذ يضم تقنيات تفاعلية خاصة بكرة القدم، تتيح للجماهير الرياضية معايشة أهم اللحظات في تاريخ أقوى الدوريات العالمية، ومشاهدة أكبر مجموعة متكاملة من الكرات النادرة التي تمثل شواهد تاريخية مهمة في كرة القدم.

كما شملت الفعاليات افتتاح مقهى لاليجا 29، الذي يقدّم تجربةً ممتعة تمزج بين القهوة والرياضة، وعددًا من المذاقات العالمية، إضافة إلى تجارب الرياضات الإلكترونية، ومشاهدة البطولات الرياضية الكبرى بأحدث التقنيات العالمية.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار“Big Time”، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة العديد من الفعاليات الترفيهية الفريدة.