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الدفاع كلمة السر في تراجع برشلونة

10/30/2023 10:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "كان يبدو أن موسم برشلونة الحالي يسير بشكل أفضل من الموسم السابق، لكن الأرقام تعكس أن الأمر ليس كذلك".
وأشارت: "برشلونة على أعتاب التأهل إلى الدور التالي في دوري الأبطال، لكن هناك تراجعا ملحوظا في الليجا مقارنة بنفس المرحلة خلال الموسم الماضي".
وأوضحت: "برشلونة عقب 11 جولة في الموسم الماضي كان لديه 28 نقطة وسجل 28 هدفا، مقابل 24 نقطة و23 فقط بالموسم الحالي".
وأردفت أن الركيزة الأهم في تتويج برشلونة بلقب الليجا في الموسم الماضي كانت خط الدفاع الذي مثل نقطة القوة الأولى للبارسا.
وكشفت: "في الموسم الماضي استقبلت شباك برشلونة 4 أهداف فقط في أول 11 جولة، مقابل 12 هدفا حتى الآن، كما أن هناك 3 فرق في الدوري لديها أرقام دفاعية أفضل من البارسا".
وذكرت: "الموسم الحالي يظهر أن برشلونة أقل صلابة دفاعية، رغم التعزيزات التي استقدمها البرسا في الدفاع بضم جواو كانسيلو وإنييجو مارتينيز".

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