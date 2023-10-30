ميقاتي: نعمل على تجنيب لبنان دخول الحرب مع إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أنه يعمل على "تجنيب لبنان دخول الحرب".



وقال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنه "أقوم بواجبي فيما يتعلق بتجنيب لبنان دخول الحرب"، معدا أن البلاد اليوم "في عين العاصفة".



وأوضح أنه لمس باتصالاته مع حزب الله نية بعدم التصعيد، "أرى أن حزب الله يدير بعقلانية وحكمة هذه الموضوعات، وشروط اللعبة لا تزال محدودة".



وشدد على أن الشعب اللبناني لا يريد دخول أي حرب، ويريد الاستقرار "خاصة بعد أن وصل إلى مستويات من الفقر والعوز".



وأوضح أنه وحكومته "نعمل للسلم.. ونحن حكومة قيمون على الأوضاع العامة، وعلى أي تداعيات يمكن أن ننجر إليها عقب أي توتر إضافي".