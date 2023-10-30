رئيس الفيفا يرد على هجوم الجماهير على حافلة ليون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو هجوم مشجعي مرسيليا على حافلة ليون الأحد، وهي في طريقها للملعب.وكتب إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" :"لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف في كرة القدم، سواء داخل الملعب أو خارجه".وتابع:"مثل هذه الأحداث التي وقعت في مرسيليا لا مكان لها في رياضتنا ومجتمعنا".وطالب رئيس الفيفا الجهات المختصة بالتأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة، وشدد على أن الجميع في كرة القدم، دون استثناء، يجب أن يكونوا آمنين.

وتعرضت الحافلة التي كانت تقل فريق ليون لهجوم بالحجارة وهو في طريقه إلى ملعب "فيلودروم" لمواجهة مضيفه مارسيليا، مما أدى إلى إصابة المدرب غروسو في وجهه فوق عينه اليسرى ومساعده رافائيل لونغو.



وتقرر تأجيل المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الفرنسي، والتي كانت مقررة يوم 29 أكتوبر الجاري، وانتقد مرسيليا سلوك جماهير النادي.









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