Monday, 30 October 2023 06:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الفيفا يرد على هجوم الجماهير على حافلة ليون

10/30/2023 10:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو هجوم مشجعي مرسيليا على حافلة ليون الأحد، وهي في طريقها للملعب.
وكتب إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" :"لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف في كرة القدم، سواء داخل الملعب أو خارجه".
وتابع:"مثل هذه الأحداث التي وقعت في مرسيليا لا مكان لها في رياضتنا ومجتمعنا".
وطالب رئيس الفيفا الجهات المختصة بالتأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة، وشدد على أن الجميع في كرة القدم، دون استثناء، يجب أن يكونوا آمنين.

وتعرضت الحافلة التي كانت تقل فريق ليون لهجوم بالحجارة وهو في طريقه إلى ملعب "فيلودروم" لمواجهة مضيفه مارسيليا، مما أدى إلى إصابة المدرب غروسو في وجهه فوق عينه اليسرى ومساعده رافائيل لونغو.


وتقرر تأجيل المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الفرنسي، والتي كانت مقررة يوم 29 أكتوبر الجاري، وانتقد مرسيليا سلوك جماهير النادي.




ملاعب

MENAFN30102023000208011052ID1107333979

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث