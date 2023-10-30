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زين تُصدر تقريرها لقيادة الفكر.. بعنوان بناء مجتمعات مستدامة بالقوة الاتصالية

10/30/2023 10:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت مجموعة زين تقريرها السنوي في قيادة الفكر بعنوان "بناء مجتمعات مستدامة بالقوة الاتصالية "، الذي تسلط الضوء فيه على كيف يمكن لخدمات الاتصالات الهادفة أن تعالج العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتركيز على مدى الأثر العميق الذي أحدثته خدمات الاتصالات، والذي تستعرض فيه أيضا المراحل الزمنية المختلفة لرحلتها على مدار أربعة عقود في تمكين المجتمعات، وتأمين وصول الجميع إلى الاتصال.
وأعلنت مجموعة زين - الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا - أن إطلاق تقريرها في قيادة الفكر جاء على هامش مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال" في دبي الحدث التكنولوجي الأبرز في أسواق المنطقة الذي يجمع نخبة من أشهر شركات التكنولوجيا لتحسين مستوى الاقتصاد والأعمال بقوة الابتكارات التكنولوجية.
وأفادت أن التقرير يستعرض أبرز ملامح رحلتها في صناعة الاتصالات التي بدأتها مع انطلاقتها الأولى في العام 1983 كأول شركة اتصالات لاسلكية في المنطقة، حيث كانت حريصة خلال هذه المسيرة على فهم كيفية تقديم الخدمات والمنتجات لتمكين مجتمعاتها، لإيمانها الشديد أن تنمية المجتمع مرتبطة بنمو وتحول عملياتها نفسها، وإدراكها أن خدمات الاتصالات الهادفة يمكن أن تعالج العديد من التحديات الاجتماعية.
ويبين التقرير فترة تحول ونمو عمليات المجموعة خلال العقود الأخيرة، حيث نفذت زين استراتيجية توسع ضخمة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بسلسلة من الاستحواذت على عمليات وتراخيص تشغيل، ويكشف التقرير أن هذه التوسعات العابرة للحدود أحدثت تأثيرات إيجابية داخل عملياتها، حيث قدمت تجارب متنوعة ومبتكرة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المعرفة الإضافية والخبرات الفنية، مما جعلهعا شركة اتصالات دولية رائدة.
الجدير بالذكر أن مجموعة زين كانت تعرف سابقاً باسم شركة الاتصالات المتنقلة (إم تي سي)، وتم تغيير علامتها التجارية إلى "زين" في العام 2007، وتمكنت من التحول بشكل مطرد من مؤسسة قطاع عام يعمل على المستوى الوطني إلى شركة رائدة في القطاع الخاص ذات بصمة إقليمية ودولية، وفي أوائل العقد الأول من القرن الـ21، شهدت المنطقة نموا اقتصاديا واستقرارا، وكانت معدلات البطالة منخفضة جداً في جميع المجالات، حيث بدأت النساء أيضا في الانضمام إلى سوق العمل، وبدأ النظام البيئي لريادة الأعمال في التطور، وخلال هذه الفترة، استفادت زين من هذا النمو المتوقع وحافظت على التزامها بالتوسع الإقليمي والدولي.
وكانت السنوات الأولى في الألفية الجديدة تمثل فترة استثنائية لعمليات المجموعة، لأنها أظهرت نمو زين وحضورها القوي في السوق ونهجها التقدمي في رؤيتها للتنمية الشاملة في المنطقة، وكجزء لا يتجزأ من بصمة زين، هدفت المجموعة إلى تزويد مجتمعاتها بأفضل الخدمات والأنظمة التكنولوجية عالية الجودة، مع الاستفادة من علاقتها الراسخة مع الشركاء لجلب أحدث تقنيات شبكات الاتصالات اللاسلكية.
وأشار التقرير إلى أن صناعة تكنولوجيا المعلومات شهدت تطورا سريعا واعتمادا واسع النطاق حينها، مما سلط الضوء على تأثير هذه النوعية من الخدمات على التقدم الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، حيث أدت زيادة نشر النطاق العريض إلى زيادة النمو الاقتصادي والإنتاجية بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
وكشفت زين في التقرير سعيها المستمر للتأكيد على حقوق الإنسان بما في ذلك الوصول إلى الاتصال الذي يفتح المجال إلى المعلومات والخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية، إذ تركز مبادرة "الاتصالية" الصادرة عن اتحاد GSMA على مجالات تتعلق بكيفية كون الوصول إلى الاتصال حق أساسي للإنسان مع توفير الوصول أيضاً إلى الحقوق الأساسية الأخرى:
وذكر التقرير أن الأزمات الإنسانية أو الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة أو غيرها من التحديات المعقدة مثل المجاعات أو الأوبئة هي أحداث حتمية تؤثر على حقوق الإنسان، لذا يجب الاستعداد لها من أجل تقديم المساعدات اللازمة التي يحتاجها أولئك الذين يعانون نتيجة لذلك، حيث يسلط ميثاق الاتصال الإنساني الصادر عن اتحاد GSMA الضوء على دور صناعة الاتصالات المتنقلة بالنسبة للمتضررين من الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الإنسانية الأخرى، وقد وقَّعت زين على مبادئ ذلك الميثاق منذ العام 2015.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي "يؤثر الاتصال بشكل حيوي في تعزيز الخطط التنموية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، وباعتباره من أهم عوامل التمكين العابرة للحدود، فقد كان له تأثيرا واضحا في ربط وجمع شمل الذين عانوا من ظروف ومشكلات تسببت في إحداث قيود جغرافية".
وأوضح الخرافي قائلا "نحتفل في تقريرنا لقيادة الفكر برحلة زين على مدار العقود الأربعة الأخيرة التي أظهرت الشركة خلالها تفانيا والتزاما مستمرا بعقدها الاجتماعي، حيث حافظت على حالة الارتباط التي جمعتها مع مجتمعاتها، وواصلت تقديم خدمات اتصالات شاملة قابلة للتطوير..، وقاد هذا بدوره الشركة إلى التميز في صناعة الاتصالات".
وأكد قائلا "إن 40 عاما من كوننا مزودا إقليميا رائد الخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي ثمرة إيماننا بقيم علامتنا التجارية القلب، الإنتماء، والتألق، إذ انطلقت رؤيتنا الاستراتيجية وهي تعتنق هذه القيم في رحلة النمو والازدهار التي حققناها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث كانت زين حاضرة ومؤثرة وسط التغيرات التي شهدتها صناعة الاتصالات".
وأفاد بقوله "احتضنت زين خلال مسيرتها الممتدة الثورات التكنولوجية، وتجاوزت الأوقات الحرجة والصعبة، والعقبات الجيوسياسية والاقتصادية، وفي كل مرة كانت الشركة تتزود بقدرات أفضل لتوفير اتصالية هادفة لمجتمعاتها".
وتابع الخرافي قائلا " اتخذت زين خطوات استباقية لتعزيز الجهود التنموية بتوفير إمكانية الوصول إلى خدمات الاتصالات، وساهمت بشكل فعال في رفاهية المجتمعات والوصول إلى الخدمات الأساسية للاتصال، لأنها تؤمن أن القوة الاتصالية قادرة على بناء مجتمعات شاملة ومستدامة".
الجدير بالذكر أن هذه الفترة الزمنية كانت شاهدة على التحولات الجذرية التي أحدثتها القوة الاتصالية، والتي أدت بدورها إلى وصول أكثر شمولاً إلى خدمات التعليم، الصحة، الخدمات المالية، والتوظيف وتنمية المهارات، وكان هذا التأثير ممتدا أيضا ليشمل القطاعات الضعيفة والمجتمعات المهمشة في المنطقة.
ويستعرض تقرير زين لقيادة الفكر مسار عملياتها خلال العقود الأربعة الأخيرة، وما وفرته من فرص غنية، وكيفية تعاملها مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية، التحديات الأمنية والجيوسياسية، الفقر، وضعف الرعاية الصحية والتعليمية، حيث ربطت الشركة النهج الاستراتيجي لأنشطتها التجارية برؤيتها المتمثلة في توفير اتصال هادف للجميع،
وكان ذلك بمثابة أداة تحول جوهرية للمجتمعات وبيئات الأعمال، ويُظهر التقرير أيضا تأكيدا على التزام المجموعة بعقدها الاجتماعي، وبمبادراتها المستمرة في جهود التصدي لتغير المناخ.
وتواصل زين رحلتها وهي تؤكد على التزاماتها وواجباتها تجاه مجتمعاتها، التي كانت بمثابة البوصلة التي تُحدد الأولويات وتُوجه مبادرات الأعمال، إذ عبرت الشركة الحدود، ووسعت من شراكاتها الاستراتيجية، وشجعت على الإبداع والابتكار، حيث كان الهدف دائما توفير خدمات شاملة، والوصول إلى القطاعات الضعيفة لتأمين اتصالية هادف.
التأثير على المجتمعات
يكشف التقرير أن مجموعة زين منذ التأسيس، كان التزامها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في صميم التزامات عقدها الاجتماعي، وإدراكاً لتأثير منتجاتها وخدماتها على جهود ومبادرات التنمية الاجتماعية، تطورت مبادراتها إلى ما هو أبعد من برامج التوعية المجتمعية التقليدية، وأصبح لديها علاقات عميقة الجذور تربطها بمجتمعاتها.
وقدم التقرير سردا تاريخيا عن تطور مبادرات المجموعة خلال هذه السنوات، إذ بدأت زين عملياتها كمشغل واحد ثم توسعت لتصل إلى 22 دولة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد دعا ذلك زين إلى التركيز على قيمها للحفاظ على هويتها وعلامتها التجارية خلال التطورات التي كان يشهدها قطاع الاتصالات، وكونها تدرك تأثير الاتصالات على التقدم الاجتماعي، فإنها بفضل القائمة الغنية بالمهارات والخبرات التي لديها قامت بتعزيز المبادرات الحيوية في مجتمعاتها.
وبين أنه مع توسُّع زين وتسهيل الوصول إلى خدمات الاتصالات المتنقلة، أدركت قيمة ما تلعبه أنشطتها التجارية الأساسية في الارتقاء بالمجتمعات، بالإضافة إلى مبادرات التوعية التي قامت بها، إذ بدأت في إنشاء برامج تستهدف توفير الوصول إلى خدمات الاتصالات لإحداث تغييرات منهجية، وقد أتاحت هذه التحولات تعزيز مبادرات وحماية حقوق الأفراد عبر التواجد الجغرافي لشبكاتها في المنطقة.
وأفاد التقرير أنه رغم توافر الاتصال على نطاق واسع في عالمنا اليوم، لا تزال هناك حواجز مختلفة تواجه العديد من الأشخاص، فوفقاً لدراسة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، فإن ما يقرب من 2.7 مليار شخص لم يتصلوا بعد بالإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لزيادة الوصول إلى خدمات الاتصالات..، تشمل بعض العوائق التي تم تحديدها: القدرة على تحمل التكاليف، فجوة المهارات الرقمية، عدم كفاية تغطية الشبكات، عدم كفاية البنية التحتية، الفوارق بين الجنسين، والفوارق الثقافية.
وذكر التقرير أن المجموعة على مر السنين، كانت حريصة على معالجة هذه العوائق من خلال إطلاق برامج تعمل على سد فجوة الاتصالات/الفجوة الرقمية من خلال توفير الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية.
واستعرض تقرير زين لقيادة الفكر أبرز المحطات التي شهدتها رحلتها خلال هذه السنوات، حيث في البداية كان تركيز زين منصباً بشكل كبير على البرامج المجتمعية والتعليمية والصحية والخيرية، من الأمثلة على ذلك مستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة الذي تأسس في العام 2001 في دولة الكويت، ودعم كبار السن من خلال التبرع بالحافلات المزودة بالمعدات الطبية في العام 2002، ورعاية الأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة في المدارس والمستشفيات في العام 2004.
وأوضح أن زين عقدت شراكة مع معهد الأرض في جامعة كولومبيا ومؤسسة وعد الألفية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) وشركة "إريكسون" لإطلاق مشروع قرى الألفية، وهو مشروع يعكس قيم الانتماء الجوهرية التي تتبناها، خصوصا وان إدخال أحدث شبكات G3.5 في القرى حينها أسهم في تمكين المجتمعات الريفية في أفريقيا من الخروج من مصيدة الفقر وخلق الشعور بالانتماء.
وتابع التقرير استعراض مبادرات المجموعة في هذا الاتجاه، إذ أبرمت زين بروتوكول تعاون مع شركة "إريكسون" والاتحاد العالمي للهواتف المتنقلة، يقضي بتذليل سبل الحياة للمجتمعات السكانية بشأن بحيرة فيكتوريا في وسط قارة إفريقيا، ركزت هذه المبادرة على 30 مليون نسمة في تنزانيا، كينيا، وأوغندا يمثلون المناطق المجاورة المباشرة لبحيرة فيكتوريا - ثاني أكبر بحيرة داخلية في العالم، حيث يعتبر صيد الأسماك الدعامة الأساسية للمجتمعات الواقعة على ضفاف البحيرة.
وبين التقرير أن إدراك زين لحقيقة نسبة البطالة المرتفعة بين الشباب، وعدم توافق المهارات يؤثر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، جعلها تقوم بمعاجلة هذه التحديات بتأسيس مراكز التدريب المتنقلة في الأردن، لتوفير فرص التوظيف الهادفة والمستدامة من خلال تطوير المهارات، فمعالجة البطالة بين الشباب هو أمر بالغ الأهمية لدعم حقوقهم، حيث يتطلب الأمر اتباع نهج شامل لضمان تعزيز تكافؤ الفرص بالإضافة إلى تعزيز المهارات المطلوبة في السوق.
ويسلط التقرير الضوء على أهمية التكنولوجيا المالية للفئات السكانية التي تشمل القطاعات الاقتصادية المنخفضة والمجتمعات الريفية، حيث كان هناك العديد من شرائح المجتمع المعزولة سابقاً التي لم تكن قادرة على فتح حسابات مصرفية أو الحصول على القروض، أصبحت الآن قادرة على الاستمتاع بالمزايا التي توفرها تطبيقات التكنولوجيا المالية.
وكشف أن نمو التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منح لعمليات المجموعة الفرصة لتوسيع خدماتها في أسواقها عبر خدمات : "زين كاش" في العراق والأردن، و"تمام" في السعودية والبحرين.
وتعرض التقرير لجهود المجموعة في ملف اللاجئين ولم شمل الأسر، إذ دفع النزاع الدائر في بعض المناطق السكان إلى الفرار من منازلهم والتحول إلى لاجئين بحثاً عن الأمان والحماية، وأثناء نزوح بعض اللاجئين انفصلوا عن أفراد أسرهم، وقد دعا ذلك زين إلى الدخول في شراكة مع شركة إريكسون ومنظمة اللاجئين (REFUNITE) ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) لإطلاق منصة تستفيد من تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة البسيطة لربط العائلات ومعالجة أزمة اللاجئين، وذلك من خلال تجسيد تأثير التكنولوجيا ومزاياها.
وأوضح التقرير أيضا أن المجموعة تعاونت في هذا الملف مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وفيسبوك لتوفير وصول عالي السرعة إلى شبكة الإنترنت مجانا من خلال خدمة الواي فاي للاجئين في المملكة الأردنية في العام 2016، وذلك كخطوة استباقية نحو تلبية احتياجات الاتصال للاجئين في الأردن، وكان الأردن حينها يستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين بسبب الظروف السياسية غير المستقرة في الدول المجاورة، ومن خلال سد الفجوة الرقمية، لعب هذا التعاون دوراً حاسماً في تعزيز الاندماج الاجتماعي، وبناء القدرة على الصمود بين اللاجئين بهدف تحسين نوعية حياتهم وآفاقهم المستقبلية.
وأبرز التقرير جهد زين في التأكد من أن جميع أنشطتها تتبع المبادئ التوجيهية التي تنفذها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، وخططها للإدارة البيئية والاجتماعية، والتأكد من أنها تتبع أفضل الممارسات، والتزامها بتوفير بيئة عمل آمنة وشاملة، كما أكد على إصرارها أن تضع نفس المعايير لمورديها، وتنفيذ آليات الرقابة لدعم المعايير المتوقعة من شركائها التجاريين.
والتزاما منها بالمحافظة على البيئة، لن تقوم مجموعة زين بطباعة هذا التقرير، لمزيد من التفاصيل والمعلومات يمكن الاطلاع على التقرير الإلكتروني هنا

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