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فينجر: لا يوجد أمل في يونايتد.. وتين هاج أخطأ

10/30/2023 10:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح مدرب آرسنال الأسطوري، آرسين فينجر، بأن مانشستر يونايتد "لم يعد لديه أي أمل"، وذلك بعد الهزيمة أمام جاره مانشستر سيتي (0-3)، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال فينجر، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أود القول إن الفجوة بين الفريقين (يونايتد والسيتي) أصبحت أكبر وأكبر مع استمرار المباراة".
وتابع: "في النهاية بالنسبة لمثل هذا النادي الكبير، شعرت بالأسف لمانشستر يونايتد، لأنه لا يوجد أمل في الفريق.. لا أرى أين يمكنهم التحسن بشكل أساسي".
وواصل: "لقد فقد هذا الفريق الثقة والجودة وحتى الروح اليوم.. أود القول إنها لم تكن روحًا قتالية رائعة من مانشستر يونايتد، علاوةً على ذلك".
واعتبر فينجر أن إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أخطأ في تكتيكاته، من خلال مطالبة فريقه باستمرار بإعادة الكرة إلى حارس المرمى، أندريه أونانا، بدلًا من الدفع للأمام بالاستحواذ.
وتابع المدرب الفرنسي: "أعتقد أن مانشستر يونايتد يعاني كثيرًا، أولًا وقبل كل شيء، يتعلق الأمر بالجودة الفردية للاعبين.. شعرت اليوم أنهم كانوا سيئين للغاية في البناء من الخلف.. لقد أعطوا الكرة في مرات عديدة لحارس المرمى، عندما كانت لديهم إمكانية اللعب للأمام".
وأردف: "هذا يجعل الفريق بأكمله غير متأكد، ويفتقر إلى الثقة.. والجزء الثاني من مشكلتهم الكبيرة في المباراة، هو أن المسافات بين المهاجمين والمدافعين كانت ضخمة".
واستكمل فينجر: "كانت هناك مواقف، كان فيها المهاجمون يغلقون المنطقة ويحاولون الضغط، وكان المدافعون على بعد 20 مترًا خلف خط المنتصف.. لا يمكنك استعادة الكرة ضد فريق مثل مانشستر سيتي، عندما تكون المسافات كبيرة جدًا.. لم يكن الفريق متماسكًا بما فيه الكفاية".

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