Monday, 30 October 2023 06:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأرقام لا تكذب.. يوفنتوس يستعيد مكانته

10/30/2023 10:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقوم اللحظة الجيدة التي يعيشها يوفنتوس، الذي ذاق يوم السبت طعم الصدارة لليلة واحدة، وهو أمر لم يحدث منذ 2020، على الفاعلية والقوة الدفاعية بشكل جعله يتجنب الخسارة أو استقبال أي أهداف على مدار 5 مباريات متتالية.
ويتطلع اليوفي إلى نسيان الموسم الماضي حين واجه مشكلة خارج إطار الرياضة كلفته 10 نقاط من رصيده، بالإضافة إلى حرمانه من المشاركة في مسابقات أوروبية في الموسم الحالي، وذلك بسبب عقوبة يويفا ضده في قضية احتيال ونشاط مالي غير مشروع.
وواصلت الفضائح مطاردة البيانكونيري، حيث أثرت عليه أيضا بشكل فردي، مثل قضية اللاعب الفرنسي بول بوجبا، الذي تم استبعاده بعدما جاءت نتيجة اختباره إيجابية لهرمون التستوستيرون.
ثم اللاعب الإيطالي الشاب نيكولو فايولي، المعاقب بالإبعاد لمدة 7 أشهر عن الملاعب بسبب المراهنة عبر منصات غير قانونية وعلى مباريات كرة القدم، وهو أمر محظور.
ومع ذلك، يبدو يوفنتوس حاليا عاقد العزم تمامًا على استعادة مكانه في دوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من أن أسلوبه في اللعب ما زال بعيدا عن التألق، إلا أنه بات أكثر فاعلية.
ومنذ 26 سبتمبر/أيلول الماضي، لم يتجرع فريق "السيدة العجوز" الهزيمة ولم تهتز شباكه أمام خصومه، برصيد 4 انتصارات، أمام ليتشي وتورينو وميلان وفيرونا، وتعادل واحد أمام أتالانتا.
وبهدف جاء بشق الأنفس أمام هيلاس فيرونا، عاد اليوفي إلى صدارة الترتيب، ولو مؤقتا، بعد 123 مباراة وموسمين كاملين دون تحقيق ذلك، وبالتحديد منذ موسم 2019-202 تحت إمرة المدرب ماوريسيو ساري.
لكن عقب انتصار إنتر ميلان على روما، أصبح يوفنتوس في المركز الثاني على بعد نقطتين خلف "النيراتزوري" الذي يتربع على عرش الترتيب.
ويتطلع اليوفي الآن، إلى الفوز على فيورنتينا وكالياري قبل مواجهة إنتر في مباراة حاسمة، حيث سيسعى لانتزاع المركز الأول من صاحب الصدارة.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN30102023000208011052ID1107333976

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث