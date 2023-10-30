فيديو- اسرى اسرائيليون لدى المقاومة يوجهون رسالة لنتنياهو

MENAFN - Al Wakeel News)بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم تسجيلا مصورا لمحتجزات إسرائيليات في غزة يوجهن رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.



وقالت إحدى الأسيرات في التسجيل -موجهة كلامها لنتنياهو- إنه "لم يكن هناك أي جيش في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري (تاريخ شن عملية "طوفان الأقصى")، ولم يأت لنا أحد، وأنت تريد قتلنا جميعا".



وأضافت "أطلق سراحنا الآن وسراح مواطنيهم (الفلسطينيين). نحن بهذا الوضع بسبب فشلك الذي تسببت به وأنت ملزم بإطلاق سراحنا جميعا".













