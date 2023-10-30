فيديو- اسرى اسرائيليون لدى المقاومة يوجهون رسالة لنتنياهو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم تسجيلا مصورا لمحتجزات إسرائيليات في غزة يوجهن رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وقالت إحدى الأسيرات في التسجيل -موجهة كلامها لنتنياهو- إنه "لم يكن هناك أي جيش في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري (تاريخ شن عملية "طوفان الأقصى")، ولم يأت لنا أحد، وأنت تريد قتلنا جميعا".
وأضافت "أطلق سراحنا الآن وسراح مواطنيهم (الفلسطينيين). نحن بهذا الوضع بسبب فشلك الذي تسببت به وأنت ملزم بإطلاق سراحنا جميعا".
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