أشغال الطفيلة تستكمل حملة لمعالجة أماكن تصريف مياه الأمطار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استكملت مديرية الأشغال العامة في محافظة الطفيلة، حملة صيانة وتأهيل لمعالجة وفتح العبارات الصندوقية والأنبوبية للمياه وتصاريف مياه الأمطار، تحسبا لتشكل السيول وتجمع البرك المائية على الطرقات الرئيسة والفرعية.



وقال مدير الأشغال العامة في الطفيلة المهندس عمار الحجاج، إن الفرق الميدانية عملت على تنظيف عبارات تصريف المياه، والتأكد من مداخل ومخارج العبارات الصندوقية، وإزالة الطمم والأتربة من مجاري الأودية والسيول، إضافة إلى تجهيز الآليات وصيانتها للعمل بكفاءة خلال فصل الشتاء الحالي.



وأشار إلى أن الفرق عملت كذلك على إقامة قنوات وعبارات جديدة لتصريف مياه الأمطار التي كانت تتدفق صوب المناطق المنخفضة لا سيما مناطق المنصورة والتين ومثلث التموين، إضافة إلى تغطية مناهل مكشوفة، لتفادي حدوث الفيضانات خلال الشتاء، مبينا أنه جرى وضع خطة لتصويب أوضاع الشوارع في مختلف مناطق المحافظة.