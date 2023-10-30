Monday, 30 October 2023 06:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد صفعة السيتي.. هل يرحل تين هاج عن اليونايتد؟

10/30/2023 10:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، مصير الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، بعد السقوط أمام السيتي (0-3).
وعانى مانشستر يونايتد من هزيمة أخرى على يد غريمه التقليدي السيتي، وهي الخامسة له في أول 10 مباريات بالدوري.
وهذه هي المرة الأولى منذ العام 1986 التي يتكبد فيها مانشستر يونايتد 5 هزائم في أول 10 مباريات بالدوري الإنجليزي.
وقدم يونايتد عرضا سيئا أمام السيتي، لكن صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، أكدت أن تين هاج ما يزال يحظى بدعم الإدارة، وأن موقفه ليس تحت التهديد.
وأشارت: "ريتشارد أرنولد (الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد)، يرى أن النادي يحرز تقدما جيدا، على الرغم من أن الفريق يتأخر ب8 نقاط عن المراكز ال4 الأولى بالدوري، كما أنه يعاني في دوري أبطال أوروبا".
ومن المتوقع أن يترك أرنولد، الذي كان في "أولد ترافورد" لحضور ديربي مانشستر، منصبه إذا تمت الموافقة على عرض قدمه السير جيم راتكليف لشراء حصة في النادي بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني.
ويتعرض تين هاج، الذي يرتبط بعقد حتى عام 2025، لضغوط متزايدة أيضا وسط بداية يونايتد السيئة هذا الموسم.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN30102023000208011052ID1107333973

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث