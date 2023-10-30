حاخام يهودي: نصلي من أجل زوال إسرائيل الصهيونية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت قناة الجزيرة، تصريحات عن الحاخام يسرائيل ديفيد وايس، من المنظمة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية، قائلا:" إن الإسرائيليين أسسوا دولتهم عن طريق السرقة من العرب، ونصلي من أجل زوال إسرائيل الصهيونية، وأن تتحرر فلسطين بأسرع وقت".



وأضاف الحاخام -وهو عضو بارز في حركة ناطوري كارتا التي تناهض الصهيونية-، إننا "نبكي مع الفلسطينيين".



موضحا أن "هؤلاء (إسرائيل) أسسوا دولتهم عن طريق السرقة من العرب".



وقال "كوني يهوديا متدينا، نصلي للرب كل يوم من أجل زوال إسرائيل الصهيونية، التي تسببت في إراقة كثير من دماء الفلسطينيين واليهود بأسرع وقت".