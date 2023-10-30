4 شهداء و40 جريحاً جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب 40 آخرون، اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في رفح جنوب قطاع غزة.
كما استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، أصيب عدد من الفلسطينيين جراء سقوط قذيفة مدفعية اطلقها الاحتلال على مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
من جهة أخرى، قصفت طائرات الاحتلال مسجدي الفوز بمنطقة التوام، والفلاح بتل الهوى، في غزة.
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