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4 شهداء و40 جريحاً جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة اليوم

10/30/2023 10:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب 40 آخرون، اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في رفح جنوب قطاع غزة.


كما استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة.


وبحسب مصادر فلسطينية، أصيب عدد من الفلسطينيين جراء سقوط قذيفة مدفعية اطلقها الاحتلال على مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.


من جهة أخرى، قصفت طائرات الاحتلال مسجدي الفوز بمنطقة التوام، والفلاح بتل الهوى، في غزة.

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