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قبل ساعات من الإعلان الرسمي.. تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية لعام 2023

10/30/2023 10:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن كل المؤشرات تؤكد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيحصل على الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته مساء اليوم الاثنين.
ومن المنتظر أن يعلن عن اسم الفائز بالجائزة الفردية المرموقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة، في حفل سيقام مساء اليوم الاثنين في مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقبل ساعات من الإعلان الرسمي، نشر رومانو صورة معدلة بـ"الفوتوشوب" لميسي وهو يضع قدمه على الكرة الذهبية، وكتب "سيتم الإعلان عن فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الليلة.. سيتوج بالكرة الذهبية رقم 8 في مسيرته كما هو متوقع".
وأضاف: "الحفل في باريس، كل شيء جاهز لذلك (لتتويج ميسي)".
ويعد ميسي، الذي غادر باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأمريكي، المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام للمرة الثامنة (رقم قياسي)، بعد أن قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم العام الماضي في مونديال قطر.
ويعتبر المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند منافس ميسي الرئيس على الجائزة بعد تسجيله 52 هدفا في 53 مباراة في مختلف المسابقات ليساهم بشكل كبير في إحراز فريقه مانشستر سيتي ثلاثية نادرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا الموسم الماضي.
وضمت قائمة المرشحين للجائزة المرموقة هذا العام 30 لاعبا وهم كالتالي:
الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)
الإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان)
الإنجليزي جود بيلينغهام (بروسيا دورتموند سابقا وريال مدريد حاليا)
الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد سابقا – الاتحاد السعودي حاليا)
المغربي ياسين بونو (حارس مرمى إشبيلية سابقا والهلال السعودي حاليا)
الجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)
البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)
الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)
الألماني إلكاي غوندوغان (برشلونة حاليا ومانشستر سيتي سابقا)
الكرواتي يوشكو غفارديول (مانشستر سيتي حاليا - لايبزيغ سابقا)
النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)
الإنجليزي هاري كين (توتنهام سابقا - بايرن ميونخ حاليا)
الفرنسي راندال كول مواني (باريس سان جيرمان)
الجورجي خفينتشا كفاراتسخيليا (نابولي)
البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)
الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (حارس مرمى أستون فيلا)
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)
الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان)
الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان سابقا وإنتر ميامي حاليا)
الكوري الجنوبي كيم مين-جاي (نابولي سابقا - بايرن ميونخ حاليا)
الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)
الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ)
النرويجي مارتن أوديغارد (أرسنال)
الكاميروني أندريه أونانا (حارس مرمى مانشستر يونايتد حاليا - إنتر ميلان سابقا)
النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)
الإسباني رودري (مانشستر سيتي)
الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)
المصري محمد صلاح (ليفربول)
البرتغالي بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)
البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

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