فلسطين تطلب عقد قمة عربية طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي

وقدم مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، اليوم الاثنين، مذكرة تتضمن طلب عقد القمة العربية الطارئة، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وسبل مواجهته، إضافة لبحث التحرك العربي على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.