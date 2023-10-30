في فيديو نشرته القسام: اسيرات اسرائيليات يطالبن نتنياهو باحراز صفقة تحررهن

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN /ترجمة الاسير المحرر عدنان الافندي
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طالبت ثلاث اسيرات اسرائيليات رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيل بنيامين نتنياهو الافراج عنهم من خلال صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية التي تأسرهن باسرع وقت ممكن.
وجاء في الفيديو الذي نشرته حماس وتحدثت به احدى الاسيرات“:بنيامين نتينياهو مرحبا، نحن موجودين في اسر حماس، ٢٣ يوم... بالامس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف انه كان من المفترض أن يكون هناك وقف اطلاق نار، وانت كان من المفترض ان تطلق سراحنا، كان يجب عليك ان تطلق سراحنا، وعدت ان تطلق سراحنا. ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري”.
واضافت بسبب "الفشل" التي تسببت بها في السابع من اوكتوبر، لأنه لم يكن اي جندي في المكان ولم يأتي الينا اي شخص، ولم يدافع هنا اي شخص، ونحن مواطنين بريئين وسذّج، مواطنين ندفع ضرائب لدولة اسرائيل، نحن الآن موجودين في الأسر في ظل شروط "لا شروط". انت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، انت تريد من الحيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين اسرائيليين قتلوا، اطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع".
وختمت ": نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عالي).
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