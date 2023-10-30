Monday, 30 October 2023 06:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في فيديو نشرته القسام: اسيرات اسرائيليات يطالبن نتنياهو باحراز صفقة تحررهن

10/30/2023 10:10:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN /ترجمة الاسير المحرر عدنان الافندي
-

طالبت ثلاث اسيرات اسرائيليات رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيل بنيامين نتنياهو الافراج عنهم من خلال صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية التي تأسرهن باسرع وقت ممكن.

وجاء في الفيديو الذي نشرته حماس وتحدثت به احدى الاسيرات“:بنيامين نتينياهو مرحبا، نحن موجودين في اسر حماس، ٢٣ يوم... بالامس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف انه كان من المفترض أن يكون هناك وقف اطلاق نار، وانت كان من المفترض ان تطلق سراحنا، كان يجب عليك ان تطلق سراحنا، وعدت ان تطلق سراحنا. ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري”.

واضافت بسبب "الفشل" التي تسببت بها في السابع من اوكتوبر، لأنه لم يكن اي جندي في المكان ولم يأتي الينا اي شخص، ولم يدافع هنا اي شخص، ونحن مواطنين بريئين وسذّج، مواطنين ندفع ضرائب لدولة اسرائيل، نحن الآن موجودين في الأسر في ظل شروط "لا شروط". انت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، انت تريد من الحيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين اسرائيليين قتلوا، اطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع".

وختمت ": نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عالي).

MENAFN30102023000205011050ID1107333968

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث