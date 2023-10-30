في فيديو نشرته القسام: اسيرات اسرائيليات يطالبن نتنياهو باحراز صفقة تحررهن

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN /ترجمة الاسير المحرر عدنان الافندي

طالبت ثلاث اسيرات اسرائيليات رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيل بنيامين نتنياهو الافراج عنهم من خلال صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية التي تأسرهن باسرع وقت ممكن.

وجاء في الفيديو الذي نشرته حماس وتحدثت به احدى الاسيرات“:بنيامين نتينياهو مرحبا، نحن موجودين في اسر حماس، ٢٣ يوم... بالامس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف انه كان من المفترض أن يكون هناك وقف اطلاق نار، وانت كان من المفترض ان تطلق سراحنا، كان يجب عليك ان تطلق سراحنا، وعدت ان تطلق سراحنا. ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري”.

واضافت بسبب "الفشل" التي تسببت بها في السابع من اوكتوبر، لأنه لم يكن اي جندي في المكان ولم يأتي الينا اي شخص، ولم يدافع هنا اي شخص، ونحن مواطنين بريئين وسذّج، مواطنين ندفع ضرائب لدولة اسرائيل، نحن الآن موجودين في الأسر في ظل شروط "لا شروط". انت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، انت تريد من الحيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين اسرائيليين قتلوا، اطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع".

وختمت ": نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عالي).