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البنك الدولي يحذر من صدمة بأسعار النفط

10/30/2023 10:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر البنك الدولي، اليوم الاثنين، من حدوث صدمة في أسعار المواد الخام مثل النفط والمنتجات الزراعية في حال تصاعد النزاع في الشرق الأوسط.


وأفاد كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك الدولي، إندرميت غيل في بيان "كان لذلك تداعيات تتسبب باضطرابات في الاقتصاد العالمي ما زالت قائمة حتى اليوم".


وأشار إلى أنه "يتعيّن على صانعي القرارات التيقظ، وأنه إذا تصاعد النزاع، سيواجه الاقتصاد العالمي صدمة طاقة مزدوجة لأول مرة منذ عقود" من الحرب في أوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط.


وذكر البنك الدولي أن رفع الأسعار المحتمل سيعتمد على ما سيحدث لأسعار النفط العالمية والصادرات، وفي إطار سيناريو يعد متفائلا، يمكن للنفط أن يرتفع بنسبة ما بين 3 إلى 13 في المئة، أي ما بين 93 دولارا و102 دولار للبرميل.

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