طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:03، والمد الثاني عند الساعة 03:32، والجزر الأول عند الساعة 20:57، والجزر الثاني عند الساعة 08:11.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:16، والجزر الأول عند الساعة 17:05، والجزر الثاني عند الساعة 05:49.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 26 70 25

دبي 36 25 75 20

الشارقة 37 24 70 20

عجمان 36 25 70 25

أم القيوين 35 25 75 30

رأس الخيمة 36 24 80 20

الفجيرة 32 26 60 35

العـين 36 24 60 20

ليوا 36 25 90 25

الرويس 32 27 75 60

السلع 33 28 80 55

دلـمـا 32 27 75 60

طنب الكبرى 30 30 80 60

طنب الصغرى 30 30 80 60

أبو موسى 31 30 75 50.

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