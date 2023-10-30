25 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 25 مليار درهم في أولى جلسات الأسبوع.

وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 17.5 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و7.44 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.402 مليار درهم الجمعة الماضية إلى 3.427 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.778 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و648.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.55 مليار درهم موزعة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي و480.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 454.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 22.1 ألف صفقة.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.52% أو ما يعادل 48.5 نقطة ليغلق عند 9285.37 نقطة، فيما صعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.57% رابحاً نحو 51 نقطة ليقفل عند 9045.81 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "ملتيبلاي" 2.2% و"أدنوك للغاز" 1.9% و"أي آند" 1.89% و"أبوظبي التجاري" 1.54% و"أدنوك للحفر" 1.4% و"الدار العقارية" 1.22% و"أبوظبي الإسلامي" 1.21% و"موانئ أبوظبي" 1.2% و"الياه سات" 0.8% و"أبوظبي الأول" 0.64% و"بروج" 0.4% و"أدنوك للإمداد" 0.3%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 212.9 مليون درهم ليغلق عند 399.5 درهم، تلاه "الواحة كابيتال" بنحو 129.8 مليون درهم بعد أن شهد تنفيذ 6 صفقات كبيرة وأقفل عند 1.79 درهم، ثم "الفا ظبي" جاذباً 109.8 مليون درهم ووصل إلى 18.88 درهم.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.38% أو ما يعادل 200 نقطة ليغلق عند 3838.76 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاع العقار بنسبة 2.22% والصناعة 1.9% والمالية 1.57%.

وتعزز أداء سوق دبي بمكاسب أسهم العقار مع صعود "إعمار العقارية" بنسبة 2.84%، و"ديار" 6.4% و"إعمار للتطوير" 0.51%.. كما صعدت أسهم "دبي الإسلامي" 2.7% و"الإمارات دبي الوطني" 3.04% و"العربية للطيران" 1.2% و"دبي للاستثمار" 0.9% و"سالك" 5.6%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 117.5 مليون درهم وأقفل عند 6.5 درهم، تلاه "مصرف عجمان" جاذباً 61.4 مليون درهم وأغلق عند 2.04 درهم، ثم "سالك" 52.9 مليون درهم ووصل إلى 3.2 درهم.