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الاسرى الصهاينة لنتنياهو: نحن هنا بسبب فشلكم - فيديو

10/30/2023 10:00:09 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا مصورا لثلاث اسيرات صهيونيات في قطاع غزة وهن يوجهن رسالة لرئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو .

وقالت احدى الاسيرات وفقا لترجمة موقع خبرني تاليا : " بيبي نتنياهو مرحبا، نحن في أسر حماس منذ ٢٣ يوما. بالأمس كان مؤتمر صحافي لعائلاتنا، ومن المفترض أنه أن يكون هناك وقف لإطلاق النار.

كان يجب أن تحررنا جميعا، والتزمت أن تحررنا جميعا، وبدلا من ذلك، نحن نتحمل فشلك السياسي والأمني والعسكري والدبلوماسي ، بسبب فشلك في السابع من أكتوبر بسبب أنه لم يكن هناك جيش، لم يصل إلينا أي أحد، ولم يحافظ علينا أي أحد، ونحن مواطنون أبرياء، مواطنون ندفع ضرائب، موجودون الآن في الأسر، في ظروف ليست ظروفا.

أنت تقتلنا، وتريد أن تقتلنا جميعا، أنت تريد مع الجيش قتلنا جميعا، لا يكفيك المجزرة التي ارتكبتها بحقنا جميعا؟ لا يكفي عدد الإسرائيليين القتلى؟ حررنا، حررنا الآن.

أنت تقتلنا، وتريد أن تقتلنا جميعا.

اتركنا نعود إلى عائلاتنا الآن"

وتاليا الفيديو عبر موقعنا :




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