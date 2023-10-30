الاسرى الصهاينة لنتنياهو: نحن هنا بسبب فشلكم - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا مصورا لثلاث اسيرات صهيونيات في قطاع غزة وهن يوجهن رسالة لرئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو .
وقالت احدى الاسيرات وفقا لترجمة موقع خبرني تاليا : " بيبي نتنياهو مرحبا، نحن في أسر حماس منذ ٢٣ يوما. بالأمس كان مؤتمر صحافي لعائلاتنا، ومن المفترض أنه أن يكون هناك وقف لإطلاق النار.
كان يجب أن تحررنا جميعا، والتزمت أن تحررنا جميعا، وبدلا من ذلك، نحن نتحمل فشلك السياسي والأمني والعسكري والدبلوماسي ، بسبب فشلك في السابع من أكتوبر بسبب أنه لم يكن هناك جيش، لم يصل إلينا أي أحد، ولم يحافظ علينا أي أحد، ونحن مواطنون أبرياء، مواطنون ندفع ضرائب، موجودون الآن في الأسر، في ظروف ليست ظروفا.
أنت تقتلنا، وتريد أن تقتلنا جميعا، أنت تريد مع الجيش قتلنا جميعا، لا يكفيك المجزرة التي ارتكبتها بحقنا جميعا؟ لا يكفي عدد الإسرائيليين القتلى؟ حررنا، حررنا الآن.
أنت تقتلنا، وتريد أن تقتلنا جميعا.
اتركنا نعود إلى عائلاتنا الآن"
وتاليا الفيديو عبر موقعنا :
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