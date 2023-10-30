جوائز الكرة الذهبية.. كيف يتم احتساب النقاط وكم عدد المصوتين؟

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- Khaberni) خبرني - كشف تقرير صحفي عن عدد الصحفيين المشاركين في اختيار الفائزين بجوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم في فئتي الرجال والسيدات.
وتقيم مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية (الإثنين* في العاصمة باريس حفلها السنوي لاختيار أفضل لاعب ولاعبة في العالم لموسم 2022-2023، ومنحهما الكرة الذهبية.
وسيتضمن الحفل كذلك تقديم جائزتي "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم "وكوبا" للاعب الصاعد الأفضل في العالم.
وتعتمد جائزة "الكرة الذهبية" على تصويت الصحفيين بدرجات للاعبين المختارين في القائمة النهائية التي تضم 30 لاعباً.
وأوضح موقع "فوتبول إسبانيا"، في تقرير له، أن 170 صحفياً من حول العالم يصوتون للاعبين بدرجات تتراوح من 1 إلى 6، باختيار 5 لاعبين يرونهم الأجدر بالفوز بالجائزة.
ويحصل صاحب الاختيار الأول على 6 نقاط والثاني 4 والثالث 3 والرابع نقطتين والخامس نقطة وحيدة، ليفوز في النهاية من يحقق أكبر عدد من النقاط.
ومنذ عام 2007 تمت الاستعانة بإختيارات قادة المنتخبات والمديرين الفنيين، بينما منذ عام 2022 بدأ الحساب على الموسم بشكل عام وليس العام الميلادي، على أن يتم الاختيار من القائمة الأولية التي تضعها المجلة الفرنسية.
على الجانب الآخر، يختار 50 صحفياً فقط صاحبة جائزة الكرة الذهبية للسيدات لأفضل لاعبة لكن بنفس المعايير الخاصة بقسم الرجال.
أما المعايير التي يتم عليها الاختيار فهي ما قدمه اللاعب على مدار العام على الصعيد الفردي، والأداء الجماعي، وأخلاقيات اللاعب ومسيرته الكروية بشكل عام.
ويبقى ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي الأمريكي هو المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023 للمرة الثامنة في تاريخه، وينافسه عليها النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وكيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
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