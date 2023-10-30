جوائز الكرة الذهبية.. كيف يتم احتساب النقاط وكم عدد المصوتين؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف تقرير صحفي عن عدد الصحفيين المشاركين في اختيار الفائزين بجوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم في فئتي الرجال والسيدات.

وتقيم مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية (الإثنين* في العاصمة باريس حفلها السنوي لاختيار أفضل لاعب ولاعبة في العالم لموسم 2022-2023، ومنحهما الكرة الذهبية.

وسيتضمن الحفل كذلك تقديم جائزتي "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم "وكوبا" للاعب الصاعد الأفضل في العالم.

وتعتمد جائزة "الكرة الذهبية" على تصويت الصحفيين بدرجات للاعبين المختارين في القائمة النهائية التي تضم 30 لاعباً.

وأوضح موقع "فوتبول إسبانيا"، في تقرير له، أن 170 صحفياً من حول العالم يصوتون للاعبين بدرجات تتراوح من 1 إلى 6، باختيار 5 لاعبين يرونهم الأجدر بالفوز بالجائزة.

ويحصل صاحب الاختيار الأول على 6 نقاط والثاني 4 والثالث 3 والرابع نقطتين والخامس نقطة وحيدة، ليفوز في النهاية من يحقق أكبر عدد من النقاط.

ومنذ عام 2007 تمت الاستعانة بإختيارات قادة المنتخبات والمديرين الفنيين، بينما منذ عام 2022 بدأ الحساب على الموسم بشكل عام وليس العام الميلادي، على أن يتم الاختيار من القائمة الأولية التي تضعها المجلة الفرنسية.

على الجانب الآخر، يختار 50 صحفياً فقط صاحبة جائزة الكرة الذهبية للسيدات لأفضل لاعبة لكن بنفس المعايير الخاصة بقسم الرجال.

أما المعايير التي يتم عليها الاختيار فهي ما قدمه اللاعب على مدار العام على الصعيد الفردي، والأداء الجماعي، وأخلاقيات اللاعب ومسيرته الكروية بشكل عام.

ويبقى ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي الأمريكي هو المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023 للمرة الثامنة في تاريخه، وينافسه عليها النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وكيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.