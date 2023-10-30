اذاعة العدو: بيان رسمي مرتقب حول الاسرى
التاريخ
10/30/2023 10:00:09 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اعلنت إذاعة جيش الاحتلال ، مساء الاثنين ، على لسان "مسؤول صهيوني كبير يقول إن نتنياهو على علم بالفيديو الذي بثته كتائب القسام، ومن المتوقع صدور بيان رسمي قريبًا".
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