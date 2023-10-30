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اذاعة العدو: بيان رسمي مرتقب حول الاسرى

10/30/2023 10:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعلنت إذاعة جيش الاحتلال ، مساء الاثنين ، على لسان "مسؤول صهيوني كبير يقول إن نتنياهو على علم بالفيديو الذي بثته كتائب القسام، ومن المتوقع صدور بيان رسمي قريبًا".

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