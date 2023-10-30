كاثرين ماهر رئيسةً جديدة لقمة الويب بسبب إسرائيل

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- Khaberni) خبرني - تولّت رئيسة مؤسسة ويكيميديا السابقة كاثرين ماهر رئاسة قمة الويب في لشبونة بعد استقالة سلفها في أعقاب رد الفعل العنيف على تعليقاته حول العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأعلنت إدارة الحدث التقني السنوي الكبير، اليوم الاثنين، عن رئيسته التنفيذية الجديدة، التي عُينت في الوقت الذي تستضيف فيه الشركة حدثها السنوي الرئيسي الشهر المقبل.
وشهد الحدث البارز انسحاب شركات تكنولوجيا ومتحدثين بارزين بعدما وصف الرئيس التنفيذي السابق بادي كوسغريف العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "جرائم حرب".
وسيظل كوسغريف، المؤسس المشارك لقمة الويب، يمتلك 80 في المائة من ملكية الشركة، بحسب ما أورده موقع يورونيوز.
وقادت ماهر مؤسسة ويكيميديا غير الربحية، التي تملك "ويكيبيديا"، كرئيسة تنفيذية لخمس سنوات، وعملت أيضاً في منظمة يونيسف، والمعهد الديمقراطي الوطني، و"أكسس ناو"، والبنك الدولي. وهي أميركية تلقت دروسها الجامعية في الولايات المتحدة ثم مصر وسورية، كما أمضت أوقاتاً في لبنان وتونس، وهي متزوجة من محامٍ، بحسب الصفحة التي تتحدث عنها في موقع ويكيبيديا.
وعلى الرغم من انسحاب شركات عدة من دورة هذا العام من قمة الويب، سيحضر رقم قياسي لـ2600 شركة ناشئة من أكثر من 80 دولة.
ونقل "يورونيوز" عن ماهر أنه "في الوقت الحاضر حيث تتداخل التكنولوجيا في كل جانب من جوانب حياتنا، وفي المستقبل حيث تمثل أملنا الأكبر وأكبر مصدر إزعاج لنا، أصبح دور قمة الويب كمكان للتواصل والنقاش أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى".
وأضافت ماهر: "مهمتنا المباشرة هي إعادة التركيز على ما نقوم به بشكل أفضل: إجراء الحوار بين جميع الأشخاص المرتبطين بالتقدم التكنولوجي".
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