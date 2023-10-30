كاثرين ماهر رئيسةً جديدة لقمة الويب بسبب إسرائيل

MENAFN - Khaberni) خبرني - تولّت رئيسة مؤسسة ويكيميديا السابقة كاثرين ماهر رئاسة قمة الويب في لشبونة بعد استقالة سلفها في أعقاب رد الفعل العنيف على تعليقاته حول العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأعلنت إدارة الحدث التقني السنوي الكبير، اليوم الاثنين، عن رئيسته التنفيذية الجديدة، التي عُينت في الوقت الذي تستضيف فيه الشركة حدثها السنوي الرئيسي الشهر المقبل.

وشهد الحدث البارز انسحاب شركات تكنولوجيا ومتحدثين بارزين بعدما وصف الرئيس التنفيذي السابق بادي كوسغريف العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "جرائم حرب".

وسيظل كوسغريف، المؤسس المشارك لقمة الويب، يمتلك 80 في المائة من ملكية الشركة، بحسب ما أورده موقع يورونيوز.



وقادت ماهر مؤسسة ويكيميديا غير الربحية، التي تملك "ويكيبيديا"، كرئيسة تنفيذية لخمس سنوات، وعملت أيضاً في منظمة يونيسف، والمعهد الديمقراطي الوطني، و"أكسس ناو"، والبنك الدولي. وهي أميركية تلقت دروسها الجامعية في الولايات المتحدة ثم مصر وسورية، كما أمضت أوقاتاً في لبنان وتونس، وهي متزوجة من محامٍ، بحسب الصفحة التي تتحدث عنها في موقع ويكيبيديا.

وعلى الرغم من انسحاب شركات عدة من دورة هذا العام من قمة الويب، سيحضر رقم قياسي لـ2600 شركة ناشئة من أكثر من 80 دولة.

ونقل "يورونيوز" عن ماهر أنه "في الوقت الحاضر حيث تتداخل التكنولوجيا في كل جانب من جوانب حياتنا، وفي المستقبل حيث تمثل أملنا الأكبر وأكبر مصدر إزعاج لنا، أصبح دور قمة الويب كمكان للتواصل والنقاش أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى".

وأضافت ماهر: "مهمتنا المباشرة هي إعادة التركيز على ما نقوم به بشكل أفضل: إجراء الحوار بين جميع الأشخاص المرتبطين بالتقدم التكنولوجي".