الآداب والعلوم في عمان الاهلية تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسي

MENAFN - Khaberni) خبرني - شارك قسم علم النفس السريري في كلية الآداب والعلومفي جامعة عمان الاهلية باشراف رئيسة قسم علم النفس السريري الأستاذة الدكتورة فريدة بولسنان باحتفال اليوم العالمي للصحة النفسية، حيث قدم طلاب الماجستير في القسم نشاطا توعويا بهذه المناسبة بحضور عميدة كلية الآداب والعلوم وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة في الجامعة.





وقد تضمن البرنامج العديد من الفقرات التوعوية والإرشادية التي ركزت على مفهوم الصحة النفسية للأفراد ودور الاخصائي النفسي للمساعدة وقت الحاجة.





كما تضمن البرنامج فقرات تفاعلية بالساحة الخارجية حيث وزعت ست محطات بمواضيع مختلفة (اعرف نفسك، درع الوقاية، الضغوط النفسية والمفاهيم، الادمان، سرطان الثدي والصحة النفسية للمرضى والمحيطين).





وتم من خلال هذه المحطات التفاعل مع الطلاب من مختلف التخصصات وتقديم شروحات ونقاشات متعددة لهم من قبل طلاب الماجستير بقسم علم النفس من شأنها زيادة الوعي بأهمية الاهتمام بالصحة النفسية.





وبناءا على نجاح هذا اليوم تقرر تشكيل فريق للعمل على زيادة النشاطات المشابهة على مدار العام لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية.