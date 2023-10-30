القاعدة الأمريكية بحقل غاز كونيكو السوري تتعرض للقصف

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" الروسية ، اليوم الاثنين، إن القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز في محافظة دير الزور شرقي سوريا تعرضت لإطلاق صواريخ

وقال المصدر: "دوت عدة انفجارات داخل القاعدة الأمريكية وضواحيها بسبب إطلاق الصواريخ"، مؤكدًا أن هذا هو القصف الثاني لهذه القاعدة في الأيام القليلة الماضية

وصرّحت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، بأن أكثر من 20 جنديا أمريكيا أصيبوا خلال القصف المتكرر لقواعدهم في الشرق الأوسط

وأشار البنتاغون إلى أنه خلال الأسبوع من 17 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، هاجمت مجموعات شبه عسكرية، يزعم أنها مرتبطة بإيران، القوات الأمريكية في العراق بالصواريخ والطائرات دون طيار عشر مرات وفي سوريا ثلاث مرات على خلفية الصراع المتصاعد في قطاع غزة

وأطلقت القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور، يوم أمس، ثلاثة صواريخ باتجاه بادية الميادين في ريف دير الزور شرقي سوريا

وقال مصدر ميداني لـ "سبوتنيك"، إن "الصواريخ سقطت في المنطقة الواقعة بين الميادين ومحكان دون ورود تفاصيل عن المواقع المستهدفة"