القاعدة الأمريكية بحقل غاز كونيكو السوري تتعرض للقصف

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- Khaberni) خبرني - قال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" الروسية ، اليوم الاثنين، إن القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز في محافظة دير الزور شرقي سوريا تعرضت لإطلاق صواريخ
وقال المصدر: "دوت عدة انفجارات داخل القاعدة الأمريكية وضواحيها بسبب إطلاق الصواريخ"، مؤكدًا أن هذا هو القصف الثاني لهذه القاعدة في الأيام القليلة الماضية
وصرّحت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، بأن أكثر من 20 جنديا أمريكيا أصيبوا خلال القصف المتكرر لقواعدهم في الشرق الأوسط
وأشار البنتاغون إلى أنه خلال الأسبوع من 17 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، هاجمت مجموعات شبه عسكرية، يزعم أنها مرتبطة بإيران، القوات الأمريكية في العراق بالصواريخ والطائرات دون طيار عشر مرات وفي سوريا ثلاث مرات على خلفية الصراع المتصاعد في قطاع غزة
وأطلقت القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور، يوم أمس، ثلاثة صواريخ باتجاه بادية الميادين في ريف دير الزور شرقي سوريا
وقال مصدر ميداني لـ "سبوتنيك"، إن "الصواريخ سقطت في المنطقة الواقعة بين الميادين ومحكان دون ورود تفاصيل عن المواقع المستهدفة"
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