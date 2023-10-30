بلووم القابضة تطلق «جرانادا» مشروع الشقق الفاخرة ضمن مبانٍ منخفضة الارتفاع

أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق مشروع الشقق الفاخرة «جرانادا» ضمن بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

وتم استيحاء تصميم «جرانادا» من طراز العمارة المتوسطية التقليدي والملائم للحياة العصرية، وتضم مجموعة من الشقق ضمن مباني منخفضة الارتفاع تقدم تجربة حياة مجتمعية فريدة ومتكاملة. وتشمل المرحلة الأولى من جرانادا مجموعة من الوحدات السكنية الواسعة، والتي تتوزع على ثمانية مبانٍ فاخرة مؤلفة من أربعة طوابق.

ومن المقرر انتهاء الأعمال في المرحلة الرابعة من مشروع بلووم ليفينج في الربع الرابع من العام 2026.

وتم تصميم مرحلة جرانادا لتناسب السكان على اختلاف تطلعاتهم وأعمارهم. وتوفر للمقيمين إمكانية الوصول المباشر إلى مراكز مجتمع مجهزة بالكامل، تتضمن صالات لياقة بدنية ومقاهي وردهات ومساحات لعب مخصصة للأطفال وأحواض سباحة وملاعب مظللة. كما تضم المناطق المشتركة في المشروع واجهات كبيرة وحدائق وساحات واسعة، مما يوفر تجارب ترفيهية فاخرة.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يشكل إطلاق مرحلة جرانادا، والتي تضم شققاً سكنية فخمة ضمن مبانٍ منخفضة الارتفاع في بلووم ليفينج، إنجازاً استثنائياً لشركة بلووم القابضة في إطار التزامها بتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات مختلف أفراد المجتمع. نشهد اليوم طلباً متزايداً على الشقق عالية الجودة ذات المساحات الأكبر في المجمعات السكنية المتعددة الاستخدامات، نظراً للخيارات الواسعة التي توفرها إلى جانب السكن، وهو ما نسعى إلى تقديمه. وتوفر جرانادا للمقيمين حياة مجتمعية راقية وسط الأجواء المتوسطية المميزة والمساحات الخضراء ووسائل الراحة الفاخرة».

سيتمكن سكان جرانادا أيضاً من الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، واستكشاف جمال الطبيعة في حدائق المجمع المتنوعة والمنتزهات المترابطة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج، والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية.

وفي وسط بلووم ليفينج يقع مركز تجاري «تاون سنتر»، وهو القلب النابض للمشروع، حيث يشمل العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والمتاجر المتاحة للمقيمين والزوار، فضلاً عن المرافق والخدمات المتعددة الأخرى والتي تضم عيادة ومركزاً صحياً وسوبرماركت، لضمان حصول السكان على كافة مستلزماتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني، وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ويضم بلووم ليفينج أيضاً دور عبادة ومدرستين دوليتين.

ويتميز بلووم ليفينج بتصاميمه المبتكرة المستوحاة من فن العمارة الإسبانية، ويضم وحدات سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات. ويقع المجمّع السكني المتميز في مدينة زايد على مقربة من مطار أبوظبي الدولي. وقد تم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية، مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع الذي سيجمع السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية مميزة.