منتخب قدم الشاطئية يخوض وديتين مع المغرب واليابان استعدادا للمونديال



يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بعد غد (الأربعاء) مباراة ودية مع نظيره المغربي، وأخرى أمام المنتخب الياباني يوم 3 من الشهر نفسه على الملعب الرملي باتحاد الكرة بدبي، وذلك في إطار استعداداته للفترة المقبلة، والتي تشهد مشاركته في نهائيات كأس العالم 2024 التي تقام بدبي فبراير المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وأنهى المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية مشاركته في بطولة نيوم الدولية بالمملكة العربية السعودية، بالتتويج بالميدالية البرونزية، مواصلا إنجازاته التي حققها خلال الفترة الماضية، والتي شهدت أيضا الحصول على وصافة بطولة إسبانيا الدولية، ، وتواجده بالمركز العاشر عالميا، والثالث آسيويا حسب تصنيف شهر أغسطس الصادر عن Beach Soccer Worldwide.

وأكد بدر حارب مدير المنتخب أنه يعول كثيرا على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتي شهدت انسجاما كبيرا بين اللاعبين، الأمر الذي ساهم في الوصول إلى هذه المكانة.

وقال حارب:" حققنا العديد من المكاسب نتيجة المشاركة الأخيرة في بطولة نيوم الدولية، وأبرزها المكسب المعنوي للاعبين، وإعطاؤهم المزيد من الثقة قبل الاستحقاق الأهم خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة العالم، إضافة إلى العامل الفني، وتطوير أداء اللاعبين فنيا وبدنيا.

وأوضح حارب أن المنتخب الوطني سيواصل استعداداته للمونديال في دبي، حيث سيشارك في بطولة كلباء الشاطئية، خلال الفترة المقبلة.





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