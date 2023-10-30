19.4 مليار درهم مبيعات «الدار» خلال 9 أشهر مع إطلاق 11 مشروعاً جديداً

حققت شركة الدار نتائج قياسية في الربع الثالث من العام 2023 حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 48% مدفوعاً بالمبيعات القياسية والأداء القوي في محفظة الدخل المتكرر.

وبلغت مبيعات المشاريع التطويرية 7.8 مليارات درهم خلال الربع الثالث، مما أدى إلى تحقيق مستوى قياسي للمبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى بقيمة 19.4 مليار درهم، مع إطلاق 11 مشروعاً جديداً منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية قيد التنفيذ 29.1 مليار درهم، والتي من المقرر تسليمها خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.

وبلغت قاعدة متنامية من المشترين الدوليين والمقيمين في دولة الإمارات الذين مثلوا 60% (10.3 مليارات درهم) من المبيعات في الدولة منذ بداية العام وحتى تاريخه، مع نمو المبيعات الخارجية للمجموعة بنسبة 160% لتصل إلى 4.6 مليارات درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه.

واحتفظت الشركة بمركز سيولة قوي بـ3.9 مليارات درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة، إضافة إلى تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 5.9 مليارات درهم.





الظروف الإيجابية

وقال محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة الدار العقارية، «تشهد أبوظبي اليوم نمواً وازدهاراً غير مسبوق مدعوماً باقتصادٍ مرن وبيئةٍ تنظيمية مشجعة للأعمال والاستثمار. ومهدت هذه الظروف الإيجابية الطريق أمام الدار لقيادة مسيرة نمو تحولي شملت التوسع نحو أسواق إقليمية مثل مصر ودخول أسواق محلية مجاورة كرأس الخيمة ودبي.

ومع انطلاق المرحلة التالية من مسيرة نموها، وضعت الدار استراتيجية جديدة ستنقل خبراتنا إلى أسواق دولية مختارة مركزين بشكل خاص على أوروبا، مما يدعم مساعينا لتوسيع أعمالنا وتنويع استثماراتنا وتحقيق نمو مستدام. ونسعى للاستثمار في المشاريع التي تدعم عملياتنا الحالية وعبر القطاعات العقارية عالية النمو في الأسواق الناضجة التي تمتلك أسساً قوية، واقتصادات رقمية، وتشهد تحولات ديموغرافية وتنوعاً مستمراً في أولويات المستهلك.

من جانبه قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، تواصل الدار ترسيخ مكانتها لاعباً رائداً في قطاع العقارات بدولة الإمارات، وهو ما ينعكس في المبيعات القوية لمشاريعها التطويرية وحصيلة إيراداتها المتراكمة غير المسبوقة في تاريخها خلال الربع الثالث. ويؤكد تنامي اهتمام المشترين الدوليين بمشاريعنا على الجاذبية العالمية لمشاريع الدار، وعلى مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للاستثمار والأعمال والترفيه والإقامة. وتواصل عقاراتنا الاستثمارية، ولا سيما محفظتنا التجارية المتنامية، تحقيق أداء تشغيلي قوي، ونشهد بالفعل التأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ الأخيرة عبر قطاعات المكاتب والتجزئة والضيافة. نتطلع إلى المزيد من التقدم هذا العام في طموحاتنا لمواصلة نمونا المتسارع في المنطقة وخارجها.





الدار للتطوير

وارتفعت إيرادات شركة الدار للتطوير في الربع الثالث 2023 بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار درهم. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتقدم في أعمال البناء، وانتعاش المبيعات على الخارطة، واستمرار تحصيل الإيرادات المتراكمة من المشاريع التطويرية قيد التنفيذ. وارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 5.8 مليارات درهم.

ووصلت مبيعات المجموعة في الربع الثالث 2023 إلى 7.8 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 99% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويشكل ذلك أعلى مبيعات ربع سنوية تسجلها الدار على الإطلاق في تاريخها. وبلغت مبيعات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى مستوى قياسياً قدره 19,4 مليار درهم، بزيادة بلغت 109% على أساس سنوي، مدفوعة بإطلاق 11 مشروعاً جديداً منذ بداية العام وحتى تاريخه، وقوة طلب المشترين الدوليين على العقارات في إمارة أبوظبي.

وحققت الإيرادات المتراكمة للمجموعة مستوىً قياسياً بلغ 29,1 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من العام، مما يبشر بنمو إيرادات المجموعة في دولة الإمارات ومصر خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.

وتعكس القيمة التراكمية للمشاريع التي تعاقدت عليها الدار لتقديم خدمات إدارة المشاريع بواقع 59 مليار درهم قوة نموذج أعمالها واستقرار إيراداتها على المدى الطويل، حيث فازت بعقود جديدة بقيمة 3,8 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وبلغ إجمالي مبيعات الدار في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2023 رقماً قياسياً قدره 6.4 مليارات درهم بزيادة قدرها 102% على أساس سنوي، وارتفعت المبيعات في دولة الإمارات للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 137% على أساس سنوي لتصل إلى 17.0 مليار درهم.

ووصلت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى مستوى قياسي بلغ 5.1 مليارات درهم في الربع الثالث من عام 2023، و10.3 مليارات درهم للأشهر التسعة الأولى من العام (ما يعادل 60% من إجمالي المبيعات في دولة الإمارات)، كما ارتفعت المبيعات للمشترين الدوليين والمقيمين بنسبة 160% و333% على التوالي، وتتوقع المجموعة تحقيق مزيد من النمو مع توسيع حضورها في دبي ورأس الخيمة.

وبلغت الإيرادات المتراكمة في دولة الإمارات 23.6 مليار درهم، بزيادة 95% على أساس سنوي بمتوسط مدة تحصيل قدرها 29 شهراً، فيما بلغت التحصيلات النقدية في الربع الثالث 1.7 مليار درهم.





العمليات في مصر

أسهمت سوديك خلال الربع الثالث من عام 2023 بمبلغ 230 مليون درهم (1.9 مليار جنيه مصري) في إيرادات الدار للتطوير و3.8 ملايين درهم (31.8 مليون جنيه مصري) في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا الربع. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 وصلت الإيرادات إلى 566 مليون درهم (4.76 مليارات جنيه مصري)، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 75.5 مليون درهم (636 مليون جنيه مصري).

ووصلت مبيعات سوديك في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1.4 مليار درهم (11.6 مليار جنيه مصري)، فيما بلغ إجمالي مبيعاتها للأشهر التسعة الأولى من العام 2.4 مليار درهم (19.8 مليار جنيه مصري). وبلغت الإيرادات المتراكمة للشركة 5.5 مليارات درهم (46.6 مليار جنيه مصري) في نهاية الربع الثالث من عام 2023 بمتوسط مدة تحصيل قدرها 23 شهراً، مما يبشر بنمو إيراداتها خلال العامين المقبلين.

وتواصل سوديك الاحتفاظ بمركز سيولة قوي بإجمالي رصيد نقدي وما في حكمه بقيمة 253 مليون درهم (2.13 مليار جنيه مصري).

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