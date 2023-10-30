الإمارات دبي الوطني: ثلاثة فائزين محظوظين يحصلون على سيارات مرسيدس





أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن أسماء الفائزين بكبرى جوائز سحوبات حملة التوفير الكبرى.

وعلى مدار ستة أشهر استمرت من 1 ديسمبر 2022 ولغاية 31 مايو 2023، شهدت الحملة سحوبات شهرية على ساعات أوميغا سبيد ماستر، وتكللت أخيراً بسحب كبير للفوز بثلاث سيارات مرسيدس AMG G63.

وأتاح العرض جوائز مخصصة لعملاء البنك من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وعملائه من الأفراد والشركات، مقابل زيادة أرصدة حساباتهم أو فتح حسابات جديدة والحفاظ على حد أدنى للرصيد قدره 100 ألف درهم لمدة ستة أشهر من أجل التأهل لدخول السحب. كما أتاح البنك فرصة ربح إضافية للعملاء الذين يتمكنون من زيادة متوسط رصيد حساباتهم بمقدار 50 ألف درهم خلال فترة العرض.

وتم اعتبار العملاء مؤهلين للفوز بساعات أوميغا سبيد ماستر في حال حافظوا على متوسط حد أدنى للرصيد قدره 25 ألف درهم في أي شهر خلال فترة العرض الترويجي.

وقال يوسف سعيد محمد، رئيس الخدمات المصرفية المميزة والخدمات الشخصية في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا أن نعلن أسماء الفائزين بجوائز سحوبات حملة التوفير الكبرى، كما يسرنا أن نشهد مشاركة قوية من جانب العملاء في هذا العام أيضاً. وإذ نهنئ الفائزين المحظوظين، نتطلع إلى مواصلة مكافأة عملائنا الكرام باستخدام طرق جديدة ومبتكرة ومميزة، مع تشجيعهم على تطوير سلوكيات مالية إيجابية».

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