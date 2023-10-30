دبي تحتضن أحدث مركز لإدارة النقد تتضمن استيراد وتصدير العملات الورقية دولياً

المركز يوفر خدمة نقل الأموال والمقتنيات الثمينة محلياً





افتتحت «كاش ترانس»، الشركة التابعة لــ «الأنصاري للخدمات المالية»، أحدث مركز لإدارة النقد في دبي، بهدف توفير وصول سهل لحلول إدارة النقد المتكاملة، والتي تتضمن استيراد وتصدير العملات الورقية دولياً، بالإضافة لخدمات نقل الأموال والمقتنيات الثمينة محلياً، وفرزها وحفظها وإيداعها للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء الدولة.

ويتميّز المركز بموقع استراتيجيّ في منطقة دبي كوميرسيتي، وعلى مقربة من مطار دبي الدولي، حيث يوفّر لعملائها من المؤسسات والشركات وصولاً سهلاً لأفضل خدمات إدارة النقد، إذ حرصت الشركة على تجهيزه بالكامل، للتعامل مع النقود والمقتنيات القيّمة، وحفظها بشكل آمن. ويأتي هذا المشروع تماشياً مع استراتيجية النمو لــِ «الأنصاري للخدمات المالية»، والتي تهدف إلى توسيع محفظة خدماتها، وتعزيز رضا العملاء على المستوى المؤسسي.

وقال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «يعكس افتتاح مركز إدارة النقد في دبي، التزامنا الراسخ بتقديم خدمات استثنائية لعملائنا، ونحن على أتمّ الاستعداد لتلبية متطلبات تحصيل وتوصيل وإدارة النقد للمؤسسات والهيئات في جميع أنحاء دولة الإمارات. كما نؤكّد حرصنا على التميّز، بما يضمن بيانات فعليّة وفورية، تسمح للعملاء بتتبع ومراقبة حساباتهم، والوصول إليها بسرعة وسهولة، تعزيزاً للثقة والمصداقية بيننا. كما نؤكد التزامنا برفع معايير الصناعة للشاحنات المصفّحة، وذلك لتلبية احتياجات عملائنا، وتقديم خدمات تتجاوز توقّعاتهم بصورة مستمرّة».

ويمتدّ المركز على مساحة تزيد على 20,000 قدم مربعة، وهو مجهز لتقديم مجموعة شاملة من خدمات إدارة النقد للمؤسسات المالية وقطاع الشركات بشكل عام في دولة الإمارات، حيث يتميّز بغرفة للقيادة والتحكم، تعمل على مدار الساعة، وبروتوكولات أمنية شاملة متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان مستويات الأمن والامتثال اللازمة.

وينجح المركز يوماً بعد يوم في تحقيق الأداء المطلوب، وتقديم خدمات عالية الكفاءة، مستفيداً من أحدث التقنيات ومعدات معالجة النقد المتقدمة، ما يعود بفوائد عدّة على «كاش ترانس» وعملائها. كما يقدّم المركز خدمة التتبع الفوري، التي تتيح إمكانية مراقبة ورصد حركة النقد ضمن المركز، أو بين المركز وموقع العميل.

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