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الصكوك الوطنية تعلن ارتفاع عدد المدخرين 40 ألف عميل بزيادة 100 %

10/30/2023 9:31:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفاعاً بنسبة 100 % في عدد المدخرين الجدد خلال 2023، مقارنة بالعام الماضي، حيث رحبت بأكثر من 40 ألف عميل جديد.

ويأتي هذا الإعلان، بمناسبة اليوم العالمي للادخار. وبهذه المناسبة، كشفت الصكوك الوطنية عن تحقيق نمو سنوي مركب بمعدل يبلغ 12 %، خلال الخمس سنوات الماضية، ما يؤكد زيادة ثقة العملاء في الشركة ومنتجاتها. وتتماشى هذه النتائج مع مخرجات «مؤشر الصكوك الوطنية للادخار»، حيث أظهر الاستبيان أن 68 % من الذين لم يدخروا بعد، يعتزمون الادخار في غضون 6 أشهر إلى عام واحد.

وأضافت الصكوك الوطنية أن الرفاهية المالية لعملائها، واصلت نموها بفضل مجموعة واسعة من الحلول الادخارية والاستثمارية، التي دعمت أهدافهم المالية المستقبلية، مثل الادخار من أجل الحالات الطارئة، أو من أجل تعليم أبنائهم.

وتسهم الصكوك الوطنية في دعم نمو الأفراد والشركات والاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حلول متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، مثل: برنامج «تجوري الإماراتيات» المصمم خصيصاً لمواطنات دولة الإمارات، بالإضافة إلى برامج تسهم في توفير ما يتطلع إليه الكثير من المواطنين والمقيمين في الإمارات على صعيد الخطط التقاعدية، ومنها «Global Savings Club»، و«خطة التقاعد الذهبية» للشركات، وخطة «الراتب الإضافي» للأفراد. كما أطلقت مؤخراً «خطة المليون»، التي تهدف نحو تحقيق مدخرات وأرباح تراكمية، تصل قيمتها إلى مليون درهم في نهاية مدة زمنية محددة.

وتلتزم الصكوك الوطنية بطرح برامج مبتكرة، وحلول رقمية جديدة لتلبية الاحتياجات والتطلعات المالية المتنوعة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سجلت المجموعة نمواً في المحفظة الاستثمارية لديها بنسب وصلت إلى 9 %، لتصل إلى 14 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

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