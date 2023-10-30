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من خلال نسختها الـ15..بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تعزز مكانتها دوليا

10/30/2023 9:31:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تعزيز مكانتها حدثا بارزا في أجندة اللعبة العالمية، وذلك من خلال نسختها الـ15، التي تنطلق بعد غد“الأربعاء” تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتفرض لوائح البطولة على الراغبين بالمشاركة، حصد أكبر عدد من النقاط التصنيفية المكتسبة من مشاركاتهم في بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP التي تتضمن بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو والعديد من البطولات المحلية والقارية والدولية في مختلف دول العالم.

وتساهم البطولة بإعداد الجيل المقبل من لاعبي الجوجيتسو، وتمنح المواهب الصاعدة فرصة صقل موهبتهم عبر الاحتكاك مع نخبة لاعبي العالم، فضلا عن لقاء الرياضيين المخضرمين والتفاعل معهم، واكتساب خبرات جديدة.

وتقدم أبوظبي لزوارها القادمين من أنحاء العالم في إطار البطولة، التي تقام في "مبادلة آرينا" بمدينة زايد الرياضية، خيارات متنوعة للاستمتاع بجمالها وتجاربها الثقافية الغامرة وزيارة معالمها السياحية وكرم الضيافة.

وتتخلل البطولة، إلى جانب النزالات الحماسية، مجموعة من الفعاليات المرافقة منها الحي الرياضي ومنصاته الرائعة وخيارات المأكولات والمشروبات المميزة والفعاليات الترفيهية والأنشطة المناسبة لجميع أفراد العائلة، ما يجعل البطولة احتفالية فريدة لجميع عشاق الجوجيتسو.
وانطلقت البطولة للمرة الأولى في 2009 وحققت نجاحات متوالية خلال نسخها المتعاقبة على مدار 15 عاماً، وسرعان ما تطورت لتصبح واحدة من أبرز فعاليات الجوجيتسو العالمية على مستوى العالم وإحدى المنصات المفضلة لأقوى لاعبي الجوجيتسو في العالم.


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