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إيقاف روبياليس عن ممارسة أي نشاط كروي 3 سنوات

10/30/2023 9:31:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي، إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، عن ممارسة أي نشاط كروي، لمدة 3 سنوات.

وسبق وقدم روبياليس استقالته من منصب رئيس الاتحاد الإسباني، بعد ضغط كبير خاصة وإنه كان يرفض تقديمها، وأشار إلى أن ما حدث هدفه النيل من سمعته، على خلفية واقعة تقبيله للاعبة منتخب إسبانيا هيرموسو.

وبحسب ما أعلنته اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان رسمي، فإنها قد قررت حرمان لويس روبياليس، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 3 سنوات، على المستوى المحلي والدولي، معتبرة أن سلوكه بعد فوز منتخب إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم للسيدات، انتهك المادة 13 من قانون الانضباط لأعلى هيئة دولية لكرة القدم.

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