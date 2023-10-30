فلاي دبي تدشن رحلاتها إلى القاهرة وبوزنان البولندية

دشنت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى كل القاهرة وبوزنان في 29 أكتوبر،

حيث هبطت الرحلات الافتتاحية في مطار سفنكس الدولي (SPX) ومطار بوزنان (POZ) . واستقبلت كلتا الرحلتين برشاشات المياه التقليدية ووفود رسمية من كلا المطارين، لتصبح فلاي دبي أول شركة طيران من دولة الإمارات تشغل رحلات مباشرة إلى هذه المطارات.

ومع بدء رحلاتها إلى القاهرة وبوزنان، توسع فلاي دبي شبكتها في مصر إلى وجهتين، بما في ذلك الإسكندرية والقاهرة، وفي بولندا إلى ثلاث وجهات هي كراكوف وبوزنان ووارسو.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "نحن سعداء برؤية شبكتنا تصل إلى آفاق جديدة مع إضافة القاهرة وبوزنان. لقد أطلقنا أكثر من 20 وجهة منذ بداية العام 2023 ونمت شبكة فلاي دبي إلى أكثر من 120 وجهة تمتد من إيطاليا إلى ماليزيا. مازلنا ملتزمون بتعزيز الربط الجوي من دولة الإمارات إلى الأسواق غير المخدومة عبر مركز الطيران في دبي ولعب دور حيوي في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة في المنطقة."

وتعليقاً على بدء العمليات إلى القاهرة، قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: "لطالما كانت مصر سوقاً مهماً لفلاي دبي لقد رأينا تسارع

الطلب المتزايد على خط الإسكندرية منذ أن بدأنا عملياتنا في عام 2009. وستمكن خدمتنا اليومية الجديدة إلى القاهرة المزيد من العملاء من دولة الإمارات والمنطقة من الوصول المباشر إلى المدينة عبر مطار سفنكس بموقعه المميز. ونحن على ثقة من أن مسافرينا سيستمتعون بالراحة الفائقة التي توفرها مقصورتي درجة الأعمال والدرجة السياحية على متن أحدث طائراتنا العاملة على هذا الخط."

وتعليقاً على إطلاق الرحلات إلى بوزنان، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "يسعدنا أن نضيف بوزنان كوجهة ثالثة لنا في بولندا. لقد شهدنا نمواً كبيرا في أعداد المسافرين إلى بولندا على مدار السنوات الماضية وسوف تستوعب الخدمة الجديدة الزيادة في الطلب على السفر. لقد قمنا بنقل أكثر من ضعف عدد الركاب إلى كراكوف ووارسو في عام 2022 مقارنة بعام 2021، ونحن واثقون بأن هذا سيستمر خلال الشهور المقبلة."

ومع تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى بوزنان يرتفع إجمالي إعداد رحلات فلاي دبي في بولندا إلى 17 رحلة أسبوعياً إلى كراكوف وبوزنان ووارسو.

وقال جرزيجورز بيكوفسكي، نائب رئيس هيئة مطار بوزنان-لافيكا: "يعد بدء رحلات فلاي دبي المباشرة من بوزنان إلى دبي

انجازا في عملية تنمية شبكة مطار بوزنان. ومع بدء الرحلات في 29 أكتوبر دبي وبوزنان نلاحظ الشعبية الكبيرة لهذا الربط الجوي بين المدينتين. وتعد بوزنان ثالث مدينة بولندية ترتبط برحلات جوية بالشرق الاوسط المدينة الثالثة في بولندا، ونحن سعداء بتوفير هذه الخدمة لسكان بوزنان ومنطقة غرب بولندا بأكملها وربطها برحلات مباشرة إلى دبي بالإضافة إلى شبكة فلاي دبي التي تضم أكثر من 115 وجهة في 54 دولة. هذه الخدمة الجديدة من بوزنان إلى دبي ستفتح فرصا جديدة للسفر ونتوقع زيادة اعداد مسافري الأعمال والسياحة، وبفضل تعاون مطار بوزنان-لاويكا وهيئة السياحة المحلية في بوزنان، نتطلع إلى تقديم بوزنان كمدينة و وجهة سياحية جذابة للمسافرين القادمين من دولة الإمارات."

تفاصيل الرحلات



ستعمل الرحلات بين المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي إلى مطار سفنكس الدولي يوميًا.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى سفينكس من 5,500 درهم و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1,250 درهم. وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من سفينكس إلى دبي من 32,500 جنيهًا مصريًا، و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 9,400 جنيهًا مصريًا.

وسيتم تشغيل رحلات بوزنان من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى بوزنان من 11,300 درهم و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 2,950 درهمًا. اما أسعار رحلات العودة على درجة الأعمال من بوزنان إلى دبي فتبدا من 2,670 يورو و أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 500 يورو.

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