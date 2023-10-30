للسنة الثانية على التوالي.. برج خليفة يتصدر أشهر معالم العالم بإيرادات مبيعات التذاكر

توقعت شبكة «باونس» أن يتبوأ برج خليفة، للسنة الثانية على التوالي، المركز الأول في تحقيق أكبر قدر من الإيرادات من مبيعات التذاكر في العالم عام 2023، متفوقاً على معالم العالم الشهيرة، وأن يحتل كذلك المركز السادس في المعلم الأكثر شعبية على مستوى العالم هذا العام.

وأفادت الشبكة الأمريكية المختصة بخدمات تخزين الأمتعة، أن نتائج تحليلها لمعالم العالم الأكثر شعبية والأكثر ربحاً، تم التوصل إليها بناء على مجموعة متنوعة من العوامل تشمل أعداد الزوار السنوية، وأسعار الدخول، وتقييمات «تريب أدفايزر» ومنشورات «إنستغرام» وغيرها.

تفوق عالمي

وتبين تفوق برج خليفة على معالم العالم من حيث إيرادات مبيعات التذاكر، بعد تحليل أسعار الدخول وأعداد الزوار للمعالم الأكثر شعبية في العالم، حيث إنه مع تذكرة دخول عامة تبلغ حوالي 41 يورو (37 دولاراً)، ومع أكثر من 17 مليون زائر للمعلم في عام 2022، من المتوقع أن يتفوق برج خليفة هذا العام

على «دار أوبرا سيدني» في أستراليا، ومبنى «إمباير ستايت» في الولايات المتحدة، وخليج «ها لونغ» في فيتنام، و«قصر فرساي» و«متحف اللوفر» و«برج إيفل» في باريس، و«عين لندن» في إنجلترا، و«برج بيزا المائل» في إيطاليا، و«ساغرادا فاميليا» في إسبانيا.

الأكثر شعبية

وحول تبوء برج خليفة المركز السادس في المعلم الأكثر شعبية على مستوى العالم، أفادت «باونس» أنها توصلت إلى نتائجها، بالاعتماد على تقييمات «تريب أدفايزر» وعدد مشاهدات «تيك توك» وعمليات البحث في «غوغل» وأسعار الدخول وعدد منشورات «إنستغرام».

فحاز برج خليفة على 7.20 من أصل مجموع نهائي 10، حيث حقق في تقييم تريب أدفايزر 4.5 من أصل 5، وعمليات البحث على غوغل 20.3 مليون، وعدد منشورات «إنستغرام» 7.2 ملايين، وعدد مشاهدات «تيك توك» 5.5 مليارات.

ووصفت الشبكة الأمريكية برج خليفة بناطحة السحاب المذهلة التي تقع في مدينة دبي وأنه أطول مبنى في العالم تم افتتاحه رسمياً في 4 يناير 2010 مع طابقين للمراقبة، حيث يمكن للسائحين زيارة الطوابق 124 و125 و148 لمشاهدة مناظر مذهلة.

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