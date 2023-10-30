عبد الله بن زايد يستقبل جيمس كليفرلي ويبحثان الشراكة بين البلدين والتطورات بالمنطقة

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، على غداء عمل في أبوظبي، اليوم جيمس كليفرلي، وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.

جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين كافة.

وبحث الجانبان سبل إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين بشكل مكثف ومستدام، وأكدا، في هذا الصدد، أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة.

وأشار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والعنف المتصاعد في المنطقة.

كما بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي جيمس كليفرلي، مسارات التعاون والشراكة بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأكد سموه، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والشراكة الاستراتيجية المتنامية بينهما في العديد من القطاعات.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.

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