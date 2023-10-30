5 أطعمة ومشروبات تجنبها مع تقدم العمر

MENAFN - Khaberni) خبرني - مع تقدم العمر يحرص الأشخاص على تناول الأغذية التي تحميهم من فرص الإصابة بالأمراض، لذلك يجب الحرص جيدًا على تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب مشكلات صحية.

أطعمة لا تتناولها مع التقدم في العمر

1- الجريب فروت أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن تناول الجريب فروت مع تقدم العمر يمكن أن يؤثر على فاعلية الأدوية التي يتم تناولها مثل أدوية الضغط المرتفع أو القلق أوالأرق، لذلك يجب التأكد أولًا من الطبيب المختص قبل البدء في تناوله أو شربه عصير ويفضل استبداله بأنواع أخرى غنية أيضًا بفيتامين سي مثل البرتقال، والليمون.

2- الفول الفول من المصادر الرائعة للألياف والبروتين والحديد والقليل من الدهون ولكن تناوله بشكل زائد يمكن أن يزيد من الغازات وآلام المعدة وغيرها من المشاكل خاصة مع تقدم العمر، لذلك يجب التأكد من طهيه جيدًا وتناوله بكميات محددة لتقليل الضرر الذي يمكن أن ينتج عنه.

3- منتجات الألبان قد يواجه بعض كبار السن من عدم القدرة على هضم منتجات الألبان ولكنها ضرورية لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة بما في ذلك الكالسيوم والبروتين، وبالتالي يجب الحرص على تناول منتجات الألبان بكميات قليلة والأفضل الحصول عليها قليلة الدسم أو الخالية من اللاكتوز لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

4- الكافيين يمكن أن يتسبب الإفراط في تناول الكافيين عند كبر السن من زيادة الشعور بالتوتر والقلق وعدم القدرة على النوم بشكل طبيعي وعدم انتظام ضربات القلب، لذلك يفضل تناول كميات قليلة من الكافيين والأفضل تقليلها تدريجيًا لتجنب التعرض لأي مضاعفات مثل الصداع، الغثيان، والقيء، كما يفضل استبدال الكافيين بالأعشاب أو المنتجات الخالية من الكافيين.

5- الأطعمة المليئة بالأملاح عادًة ما ينصح الأطباء بضرورة الابتعاد عن الأطعمة المليئة بالأملاح عند كبر السن، وذلك لأن الإفراط في تناول الملح يزيد من فرص الإصابة بالأمراض .

