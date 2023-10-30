المئات من كبار الاقتصاديين لنتنياهو: لا تفهمون حجم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين من أن اقتصاد إسرائيل يمر بوقت صعب يستوجب على الحكومة الإسرائيلية فيه اتخاذ إجراءات فورية لوقف تدهور الوضع الاقتصادي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الخبراء وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذروا فيها من التداعيات الاقتصادية، وقالوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".

وأضافوا: "هناك حاجة فورية لوقف تمويل جميع الأنشطة التي ليست ضرورية للمجهود الحربي واستعادة الاقتصاد، وعلى رأسها تمويل التحالف (الأحزاب المشكلة للحكومة)".

وأشاروا إلى أن "الضربة القاسية التي تلقتها دولة إسرائيل تتطلب تغييرا جذريا في ترتيب الأولويات الوطنية وتحويلا هائلا للميزانيات لصالح معالجة أضرار الحرب ومساعدة الضحايا وإعادة بناء الاقتصاد. في تقديرنا، ستكون النفقات المتوقعة بعد الحرب في حدود عشرات مليارات من الشيكل".

ولفتت الصحيفة أن الخبراء يضمون أعضاء سابقين في بنك إسرائيل (البنك المركزي) ووزارة المالية وحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد.

وأمس توقع بنك "جي بي مورغان"، أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، متأثرا بالحرب على غزة.

وفي وقت سابق، خفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته لأداء اقتصاد البلاد، وقال إنه خفض توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل في 2023 إلى 2.3% بعدما كان يتوقع في يوليو الماضي نموا بنسبة 3%.