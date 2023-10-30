السلايطة نائبًا لرئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

السلايطة نائبًا لرئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
التاريخ
10/30/2023 9:20:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختار مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عضو مجلس الهيئة سامي السلايطة نائبًا لرئيس مجلسها بالإجماع.
يُذكر أن الإرادة الملكية السامية صدرت قبل مدةٍ بتشكيل مجلس جديد للهيئة برئاسة الدكتور مهند حجازي وعضوية كلٍ من سامي السلايطة، سعد شهاب، د. حازم المجالي وناصر القاضي .
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