Monday, 30 October 2023 05:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كتائب القسام تقصف بئر السبع برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين

10/30/2023 9:20:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت كتائب القسام، أنها قصفت مدينة بئر السبع، برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.


وأفاد مراسل قناة الجزيرة، بأن صفارات الإنذار دوت في بئر السبع والنقب الغربي.

وتمكنت المقاومة اليوم من صد توغل لقوات الاحتلال في عدة مناطق، وقامت بتدمير عدد من آليات الاحتلال العسكرية

ولم يحقق الاحتلال أي إنجاز في قطاع غزة رغم بدء العدوان البري على القطاع.

MENAFN30102023000208011052ID1107333492

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث