كتائب القسام تقصف بئر السبع برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت كتائب القسام، أنها قصفت مدينة بئر السبع، برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.



وأفاد مراسل قناة الجزيرة، بأن صفارات الإنذار دوت في بئر السبع والنقب الغربي.

وتمكنت المقاومة اليوم من صد توغل لقوات الاحتلال في عدة مناطق، وقامت بتدمير عدد من آليات الاحتلال العسكرية

ولم يحقق الاحتلال أي إنجاز في قطاع غزة رغم بدء العدوان البري على القطاع.

