كتائب القسام تقصف بئر السبع برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت كتائب القسام، أنها قصفت مدينة بئر السبع، برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.
وأفاد مراسل قناة الجزيرة، بأن صفارات الإنذار دوت في بئر السبع والنقب الغربي.
وتمكنت المقاومة اليوم من صد توغل لقوات الاحتلال في عدة مناطق، وقامت بتدمير عدد من آليات الاحتلال العسكرية
ولم يحقق الاحتلال أي إنجاز في قطاع غزة رغم بدء العدوان البري على القطاع.
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