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لماذا طلب الأردن منظومة باتريوت؟.. خبير عسكري يجيب

10/30/2023 9:20:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر الخبير العسكري هلال الخوالدة ان طلب الأردن منظومة باتريوت الدفاعية يأتي لتعزيز الدفاع عن حدود المملكة في وقت يشهد تصاعد التوتر والصراع في المنطقة والاقليم.


وقال الخوالدة في تصريحات تلفزيونية إن هناك مخاطر تحيط بالمملكة بسبب موقعها الجغرافي أبرزها الحرب في سوريا ومحاولات التسلل وتهريب المخدرات والأسلحة عبر الطائرات المسيرة وبعضها طائرات مسلحة وانتشار الميليشيات الإيرانية والمخاطر من الحدود الشرقية والغربية إذا ما أطلقت صواريخ باليستية من مسافات بعيدة بالإضافة إلى تصاعد خطر تفاقم الحرب في غزة وتوسعها لتصبح حربا إقليمية.


وأضاف أن الأردن طلب من الولايات المتحدة نشر منظومة باتريوت الدفاعية بموجب الاتفاقيات الدفاعية بين الأردن وأمريكا، ولكون هذه المنظومات مكلفة باعتبارها متطورة جدا وتستخدمها الدول للدفاع عن حدود أراضيها ومجالها الجوي ضد التهديدات.


وأشار الخوالدة إلى أنه سيتم تحديد أماكن نشر هذه المنظومات الدفاعية من خلال لجان فنية مختصة بناءً على حجم المخاطر أو المناطق التي قد تشكل خطرا على الأمن القومي للأردن.


وكان مدير الإعلام العسكري، العميد الركن مصطفى الحياري كشف أمس الأحد، أن الأردن طلب من واشنطن نشر منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" لتعزيز الدفاع عن حدوها.

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