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عرض سحري لبايرن ميونخ خارج الملعب

10/30/2023 9:20:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد العرض السحري الذي قدمه خلال فوزه الكاسح 8/0 على ضيفه دارمشتات، أمس السبت في الدوري الألماني، سيكون بايرن ميونخ على موعد مع سحر آخر، الاثنين.
ويستعد جميع لاعبي بايرن لحضور أحد عروض السيرك، برفقة مجموعة من الأطفال المدعوين، حسبما أعلن النادي البافاري، اليوم الأحد.
وذكر بايرن أنه "وجه دعوات لأطفال من أسر حاضنة لهم، ومن مؤسسات اجتماعية أو لديها خبرة التعامل مع اللاجئين، لحضور عرض خاص لسيرك رونكالي في هذا اليوم".
وأكد أن جميع نجوم الفريق الأول، مثل هاري كين وجوشوا كيميتش وليروي ساني ومانويل نوير، سيحضرون العرض مع عائلاتهم، إلى جانب قادة النادي وعلى رأسهم الرئيس هربرت هاينر، والرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسن، والرئيس الفخري أولي هونيس.
وأضاف النادي: "من المقرر أن يستمتع الفتيات والفتيان، مع نجوم الفريق، بساعات قليلة لا تُنسى في السيرك".
وتأتي هذه المناسبة قبل مباراة بايرن مع سابروكن، الناشط بدوري الدرجة الثالثة، في بطولة كأس ألمانيا، المقررة الأربعاء المقبل، وتعقبها مواجهته المرتقبة مع الغريم التقليدي بوروسيا دورتموند، بعدها بثلاثة أيام في البوندسليجا.

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