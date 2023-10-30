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صلاح ثالث أساطير ليفربول في قائمة تاريخية

10/30/2023 9:20:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ساهم النجم المصري، محمد صلاح، في فوز فريقه ليفربول على ضيفه نوتنجهام فورست (3-0)، الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل صلاح الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 77، بعدما استغل سوء تفاهم بين المدافع والحارس، ليضع الكرة في الشباك الخالية.
وزار الفرعون الشباك في جميع مباريات الريدز الخمس على أرضهم، في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، أمام بورنموث وأستون فيلا ووست هام يونايتد وإيفرتون ونوتنجهام فورست.
ووفقا لموقع ليفربول الرسمي، أصبح صلاح ثالث لاعب في تاريخ النادي، يسجل في كل من المباريات الخمس الافتتاحية على أرض الريدز في الدوري الإنجليزي، بجميع مسمياته.
وكان الأول هاري تشامبرز في عام 1922، ومر 65 عامًا قبل محاكاة إنجازه عن طريق الأيرلندي جون ألدريدج، في عام 1987.

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