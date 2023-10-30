Monday, 30 October 2023 05:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيرو يصب غضبه على بيولي

10/30/2023 9:20:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبر الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم ميلان، عن غضبه من قرار مدربه ستيفانو بيولي، خلال مواجهة نابولي، الأحد بمنافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.
بيولي في الدقيقة 80، قرر إجراء تبديل بخروج جيرو ليدفع بنوا أوكافور بدلا منه، في محاولة لتنشيط الناحية الهجومية للروسونيري.

قرار بيولي لم يعجب جيرو، الذي دخل في نوبة غضب شديدة.

من ناحية أخرى، قال موقع "فوتبول إيطاليا"، إن رافائيل لياو، الذي استبدله بيولي بلوكا يوفيتش، لم يعجبه أيضا قرار مدربه باستبداله، لافتة إلى أن لياو ظل يتساءل عن سبب استبداله أثناء خروجه.

وكان جيرو، قد تمكن من تسجيل هدفي ميلان في شباك نابولي، حيث أحرز الأول بالدقيقة 22، وضاعف النتيجة بالدقيقة 31، في المباراة التي انتهت 2/2.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN30102023000208011052ID1107333488

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث