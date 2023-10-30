صور.. عائلات غزية سكنت مركباتها في مواجهة قصف الاحتلال لمنازلهم في خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل تلفزيون فلسطين، صوراً لعائلات غزية تعيش ظروفاً صعبة في سياراتها الخاصة أو في خيام مؤقتة نصبتها في الشوارع وفي الأراضي الفارغة بعد أن دُمرت منازلها بسبب الهجمات الإسرائيلية في خان يونس.
وشنت قوات الإحتلال الإسرائيلى اليوم، هجوماً مدفعياً عنيفاً على منطقتي خزاعة وعبسان الكبيرة في خان يونس.
ويواصل الاحتلال شن الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة لليوم الـ 24، ارتقى خلالها 8306 شهداء، واصابة 21048 شخصاً، جلهم من الأطفال والنساء.
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