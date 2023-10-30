صور.. عائلات غزية سكنت مركباتها في مواجهة قصف الاحتلال لمنازلهم في خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل تلفزيون فلسطين، صوراً لعائلات غزية تعيش ظروفاً صعبة في سياراتها الخاصة أو في خيام مؤقتة نصبتها في الشوارع وفي الأراضي الفارغة بعد أن دُمرت منازلها بسبب الهجمات الإسرائيلية في خان يونس.



وشنت قوات الإحتلال الإسرائيلى اليوم، هجوماً مدفعياً عنيفاً على منطقتي خزاعة وعبسان الكبيرة في خان يونس.



ويواصل الاحتلال شن الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة لليوم الـ 24، ارتقى خلالها 8306 شهداء، واصابة 21048 شخصاً، جلهم من الأطفال والنساء.

























