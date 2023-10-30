Monday, 30 October 2023 05:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صور.. عائلات غزية سكنت مركباتها في مواجهة قصف الاحتلال لمنازلهم في خان يونس

10/30/2023 9:20:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل تلفزيون فلسطين، صوراً لعائلات غزية تعيش ظروفاً صعبة في سياراتها الخاصة أو في خيام مؤقتة نصبتها في الشوارع وفي الأراضي الفارغة بعد أن دُمرت منازلها بسبب الهجمات الإسرائيلية في خان يونس.


وشنت قوات الإحتلال الإسرائيلى اليوم، هجوماً مدفعياً عنيفاً على منطقتي خزاعة وعبسان الكبيرة في خان يونس.


ويواصل الاحتلال شن الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة لليوم الـ 24، ارتقى خلالها 8306 شهداء، واصابة 21048 شخصاً، جلهم من الأطفال والنساء.













MENAFN30102023000208011052ID1107333487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث