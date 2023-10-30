50 مليون إسترليني تغري 5 أندية لشراء فيليبس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة TEAMtalk البريطانية إن "مانشستر سيتي حدد مطالبه المادية للاستغناء عن اللاعب كالفن فيليبس".
ذكرت الصحيفة أن بطل إنجلترا وأوروبا لا يمانع بيع الدولي الإنجليزي بعدما أصبح هناك اهتمام كبير من العديد من الأندية لكسب خدماته.
وأضافت "النادي يرغب في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني نظير بيع اللاعب الذي كان قد تعاقد معه في صيف 2022 مقابل 42 مليوناً قادماً من ليدز يونايتد".
وأشارت إلى أن 4 أندية إنجليزية تأمل في ضم فيليبس وهي ليفربول ونيوكاسل وأستون فيلا ووست هام، بينما يحظى اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً باهتمام يوفنتوس الإيطالي أيضاً.
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