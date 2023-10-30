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50 مليون إسترليني تغري 5 أندية لشراء فيليبس

10/30/2023 9:20:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة TEAMtalk البريطانية إن "مانشستر سيتي حدد مطالبه المادية للاستغناء عن اللاعب كالفن فيليبس".
ذكرت الصحيفة أن بطل إنجلترا وأوروبا لا يمانع بيع الدولي الإنجليزي بعدما أصبح هناك اهتمام كبير من العديد من الأندية لكسب خدماته.
وأضافت "النادي يرغب في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني نظير بيع اللاعب الذي كان قد تعاقد معه في صيف 2022 مقابل 42 مليوناً قادماً من ليدز يونايتد".
وأشارت إلى أن 4 أندية إنجليزية تأمل في ضم فيليبس وهي ليفربول ونيوكاسل وأستون فيلا ووست هام، بينما يحظى اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً باهتمام يوفنتوس الإيطالي أيضاً.

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